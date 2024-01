A Vicoforte si presenta 48° concorso Nazionale di Chitarra "Giovanni Ansaldi"

Si terrà a Vicoforte la presentazione del 48° concorso Nazionale di Chitarra “sac. m° Giovanni Ansaldi”, nella Sala Polivalente del complesso scolastico, in via “al Santuario” sabato 20 gennaio alle ore 13.

La presentazione vedrà proposte esecuzioni classiche in forma didattica di importante spessore musicale: Marco Danna, di Monastero, propone, di H. Villa-Lobos: “Preludio n. 2” e di J. Withworth: “Heart of Spain”; Giosuè Ramoino, di Chiusa vecchia (Imperia) esegue : il Primo Preludio Corto (dei 12 preludi corti di Manuel M. Ponce.) e Aria con Variazioni detta "La Frescobalda", trascritta da Andrés Segovia; Mattia Pittaluga, di Imperia , presenta: “CAPRICCIO” di Giuseppe Antonio Brescianello, “MAMMA MIA CARA”, (tradizionale, variazione del “Carnevale di Venezia”), arrangiamenti di Johann Kaspar Mertz e “NOTTURNO” di Johann Kaspar Mertz, terminando con “BOLERO “di Bartolomé Calatajud.. Ayanna LE Bolloc’h, residente a Varese, si impegna con “Carnavalito” dalla “Suite del recuerdo” di Jose , con “Mazurka chôro” di Villa Lobos e “Catedral” di Augustin Barrios Mangorè. Opere che spaziano nei secoli e nelle tecniche, per sottolineare la ricchezza della letteratura chitarristica.Presenta la prof.sa Roxana Morcosanu, Commissario di esame della manifestazione, che ha vinto, in anni passati, i primi premi nella sezione “Giovani concertisti” e nella Musica d’assieme, con la flautista Madalina Smocov,. Di recente ha registrato un apprezzatissimo CD , eseguendo un brano anoro accompagnato dalla stessa alla chitarra.