Le nuove maschere di Revello in occasione della Festa di San Biagio aprono il Carnevale

Mentre a Revello fervono i preparativi per la festa patronale di San Biagio, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, in programma da venerdì 2 a sabato 10 febbraio, nel paese della bassa valle Po si pensa all’imminente Carnevale.

Sono stati annunciati i nomi delle persone che vestiranno i panni delle maschere del paese ancora una volta Ruchin sarà Marco Rubiolo, accompagnato da Giorgia Cappellino, “promossa” da damigella a Biasina, e dalle due damigelle Cristina Agù e Jessica Formiglia.

Il sindaco Daniele Mattio consegnerà loro ufficialmente le chiavi di Revello proprio in occasione della festa di San Biagio, e in particolare sabato 3 febbraio, quando il Pala San Biagio (tensostruttura inaugurata lo scorso anno e che sarà nuovamente allestita presso il Bocciodromo) accoglierà tutte le maschere dei paesi limitrofi per dare il via contemporaneamente anche al Carnevale.

L’evento sarà preceduto, nel pomeriggio di sabato 3 febbraio, dal ballo in maschera dedicato ai bambini.

Nel ricco programma di San Biagio preparato da Elia Tevino, presidente della Pro Loco, e dal suo direttivo, rinnovato alla fine lo scorso dicembre, sono stati riconfermati tutti gli appuntamenti più amati: il Gran Veglione di San Biagio del lunedì (5 febbraio) con l’orchestra Marianna Lanteri, la Fiera Agricola del mercoledì (7 febbraio) con la tradizionale merenda a base di polenta sotto l’ala e la serata danzante con Maurizio e la Band, la serata di beneficenza a cura dell’associazione Cecy Onlus (domenica 4 febbraio) con la compagnia teatrale “I mach fina li”.

Il programma è arricchito da due serate dedicate ai giovani, venerdì 2 e 9 febbraio, la seconda con un ospite a sorpresa che verrà presto annunciato, e dalla serata conclusiva di sabato 10 febbraio, dal titolo “Borghi in maschera”, in cui sarà annunciato il tema dell’edizione 2024 di “Borghi in gioco”, l’altro atteso appuntamento che sarà riproposto, alla sua seconda edizione, la prossima estate.