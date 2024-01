Savigliano, 40 parcheggi bianchi provvisori durante la riqualificazione di piazza Schiaparelli

In piazza Schiaparelli sono stati tracciati 40 parcheggi bianchi provvisori – totalmente gratuiti – mentre procedono le operazioni di riqualificazione dell'area. Dalle ore 19 di domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 19 del 19 marzo prossimo, gli stalli saranno attivi nella parte nord della piazza.

La viabilità interna sarà dunque ripristinata con ingresso ed uscita sul solo angolo della piazza posto sul lato est (di fronte alla scuola materna). Le corsie di ingresso ed uscita dei mezzi che accedono al cantiere saranno invece istituite sui lati ovest ed est, separate dalle aree di libera circolazione.

«Si tratta di un provvedimento deciso dall'Amministrazione, in accordo con l'impresa e la direzione dei lavori – spiega l'Assessore ai lavori pubblici Federica Brizio –. Lo scopo è venire almeno in parte incontro al disagio che i lavori di rifacimento della piazza, come tutti i lavori pubblici, inevitabilmente arrecano. Come già abbiamo avuto modo di dire, si tratta di un piccolo sacrificio per una piazza che sarà totalmente rimessa a nuovo, e che tornerà più bella, vivibile e a misura di cittadino».

L'intenzione, per i prossimi mesi di lavori, è quella di garantire sempre uno spazio in sicurezza da adibire a parcheggio provvisorio, tracciando gli stalli nelle diverse aree della piazza in base al procedere del cantiere.