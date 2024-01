A Chiusa Pesio una rassegna di appuntamenti dedicati al Giorno della Memoria

L’amministrazione comunale di Chiusa di Pesio, in collaborazione con la biblioteca civica “E. Alberione”, organizza una serie di eventi in occasione della Giornata della Memoria.

Il primo appuntamento è per mercoledì 24 gennaio alle ore 21,00 presso la biblioteca con lo scrittore Marco Tomatis che presenterà la sua ultima pubblicazione “Judith” scritta in collaborazione con Loredana Frescura, edito da Giunti e in uscita il 17 gennaio.

Gli autori lavorando sul libro “Fiordaliso” si sono posti una domanda che credo sia stata quella di tutti: “Perchè gli ebrei non si sono difesi in qualche modo dalla violenza che stavano subendo?”.

Nel libro la protagonista Judith, ragazza ebrea di 14 anni, vive in un paesino della Polonia. Non si rende ben conto di ciò che sta accadendo intorno a lei, fino a quando con la sua numerosa famiglia viene rinchiusa nel ghetto. Sarà solo il primo dei tanti soprusi che dovranno subire. Un giorno, vengono tutti riuniti davanti a una grande fossa. Mentre le persone intorno cadono, lei viene colpita di striscio. Sopravvivere a quella orribile strage per Judith ha un solo significato: dovrà testimoniare al mondo ciò che è accaduto.

Tomatis è nato a Mondovì nel 1948, laureto in Lettere all’Università di Torino, ha insegnato per diversi anni nella scuola italiana dalle elementari alle superiori. Appassionato di storia e letteratura ha pubblicato numerosi articoli sulla letteratura per l’infanzia e molti libri alcuni dei quali a quattro mani con Loredana Frescura.

Secondo appuntamento per lunedì 29 gennaio ore 20,45 una serata in collaborazione con “Cercando il cinema” con la proiezione di alcuni cortometraggi di proprietà dell’associazione partecipanti al festival “EcoFestiVallePesio” sul tema. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Terzo appuntamento per martedì 6 febbraio alle ore 21,00 presso la biblioteca con la presentazione del libro “Anna Bises Vitale. La narratrice” della professoressa Marcella Filippa edito da Aras Edizioni.

A ottantacinque anni dalla promulgazione delle leggi razziali, l'autrice ci offre una nuova storia al femminile. Una bambina, soltanto perché è ebrea, è costretta a lasciare Roma con la sua famiglia, i giochi, la scuola, gli amici, per intraprendere un lungo viaggio verso l'Argentina, e ritornare in Italia in età adulta. La vita di Anna Bises fa parte a pieno titolo della storia del novecento, delle sue ferite, degli urti della storia, con i quali donne come lei hanno dovuto fare i conti e riformulare la propria identità.

L’autrice vive e lavora a Torino. Saggista, traduttrice, giornalista pubblicista, vincitrice di premi letterari, ha diretto mostre, realizzato sceneggiature per documentari, coordinato progetti europei, consulente di case editrici, responsabile di collane editoriali sulla storia delle donne e sul pensiero femminile europeo. Ha pubblicato numerosi libri di storia del Novecento, in particolare sul razzismo e la storia delle donne, tradotti anche all’estero, e ha curato molti volumi collettanei di storia sociale.

Sono inoltre in programma due mattinate di attività per le scuole: “La nonna sul filo” per la scuola primaria (le classi quinte) e per la scuola secondaria di primo grado dal titolo “Memoria”.

Durante le presentazioni sarà presente la libreria Confabula con i libri degli autori. Per maggiori informazioni contattare il numero 0171-735514.