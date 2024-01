Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino al via del gigante di Jasna

Giornata di vigilia a Jasna (Svk) per il settimo gigante della stagione di Coppa del mondo, che torna a distanza di tre anni sulla pista Lukova 2 sabato 20 gennaio (prima manche alle ore 09.30, seconda alle 13.00 con diretta televisiva su raisport ed Eurosport.)

Al via per i colori italiani Federica Brignone (leader della classifica di specialità), Marta Bassino (che proprio a Jasna si assicurò nel 2021 la Coppa di specialità), Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea, Beatrice Sola e la debuttante Ambra Pomarè.

“Jasna è una località dove conservo felici ricordi, qui ho fatto il mio unico podio della carriera in Coppa Europa nel 2009, quando mi classificai al secondo posto, anche se la gara si disputà sulla pista che qui utilizziamno per il riscaldamento e non per la gara. Il pendio è molto ghiacciato e ben barrato, preparato benissimo. Bisognerà spingere perchè non c’è molta pendenza. Il pettorale rosso? serve a poco in questo momento, i conti si fanno alla fine”.

Nella storia della Coppa del Mondo, la località dei Monti Tatra ha sin qui regalato due podi al settore femminile, entrambi terzi posti raccolti da Federica Brignone nel gigante del marzo 2016 e da Paoletta Magoni nello slalom del 1984.

Domenica 21 gennaio toccherà invece allo slalom con Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.