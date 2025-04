Ubriaco, provoca un incidente e scappa senza pneumatico: nei guai 60enne di Bra

Dopo aver provocato un incidente nel territorio del comune di La Morra, si o dato alla fuga verso Bra a bordo della sua Suzuki, sebbene la vettura fosse priva di un pneumatico. Il veicolo è stato quindi intercettato da un equipaggio della Polizia Locale che ha provveduto a fermarlo e identificare il conducente.

Dagli accertamenti compiuti dagli agenti, è emerso che il conducente, un sessantenne braidese, era in stato di ebbrezza con un tasso alcolico oltre 3 volte superiore a quello consentito.

È quindi scattato l’immediato ritiro della patente di guida e il deferimento alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di guida sotto l'effetto delle sostanze alcoliche e per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza. Inoltre dovrà rispondere della violazione amministrativa della fuga a seguito di incidente stradale.