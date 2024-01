Cuneese truffata da una sedicente broker assicurativa: assolta l'unica imputata

Era accusata, in tribunale a Cuneo, di essersi appropriata dell’identità di una broker assicurativa per mettere a segno una truffa ma il giudice, ritenendo insufficienti le prove a suo carico, l’ha assolta.

Era il luglio 2021 e la vittima del raggiro, una cuneese, stava cercando su internet una formula per stipulare un’assicurazione su internet. Trovata un’offerta che le sembrava vantaggiosa sul sito Facile.it, la donna sarebbe stata contattata nel giro di pochi minuti da G.B. che, spacciandosi per una broker, si sarebbe resa disponibile a fornirle informazioni più precise in merito alle offerte di due note compagnie assicurative. La cuneese, ascoltate le proposte al telefono, ne scelse una e ricevuti tutti i documenti inviatele dalla sedicente broker effettuò un bonifico da 300 euro.

Ottenuto il denaro G.B., residente a Giugliano, vicino a Napoli e denunciata per truffa, si sarebbe resa irreperibile bloccando il numero di telefono. Una truffa ad hoc quella che sarebbe stata inscenata dalla donna: il codice con cui infatti la fantomatica broker si presentò alla cuneese esisteva davvero e apparteneva ad un’altra agente di commercio che, a sua volta, presentò denuncia per furto di identità. Le indagini appurarono che i movimenti bancari appartenevano ad un conto corrente intestato ad un uomo, anche lui residente a Giugliano, e che le celle telefoniche da cui partì la chiamata agganciassero proprio quella zona.

L’unico elemento a carico di G.B. era la sua carta di identità utilizzata per aprire il conto corrente postale su cui era stato effettuato il bonifico: lo smarrimento o il furto del documento però non fu mai denunciato. Nel corso dell’ultima udienza, infatti, il legale della donna accusata presentò una memoria scritta in cui la sua assistita dichiarava di essere stata anche lei vittima di un furto di identità da parte di un suo conoscente.