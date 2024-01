“Frontiere migranti”, primo incontro sul perché e cosa fare insieme di fronte alle moltitudini in cammino

Primo appuntamento a Cuneo sul tema “Frontiere migranti”, venerdì 2 febbraio, promosso dal Circolo Arci Rosa Luxemburg insieme all’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea. Seguiranno altri appuntamenti nel corso del ciclo di cinque incontri su tematiche differenti che si svolgeranno tra febbraio ed aprile organizzate dal Circolo Arci Rosa Luxemburg di Cuneo in collaborazione con diverse realtà culturali e sociali del territorio. In ogni incontro, oltre alle relazioni introduttive, che serviranno per mettere a fuoco la specifica tematica, si darà largo spazio al dialogo ed al dibattito, al fine di raggiungere una maggior consapevolezza comune sul legame che i temi affrontati possono avere con la nostra vita quotidiana e sociale. In questo incontro dialoghiamo sulle “Frontiere migranti”, insieme a persone che praticano esperienze di solidarietà alle frontiere, chiedendoci se e come siano possibili azioni concrete che partano dai nostri territori.