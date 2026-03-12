Giornata del Fiocchetto Lilla: iniziative a Cuneo e in altri Comuni della Granda

In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, in calendario domenica 15 marzo, l’associazione A-Fidati (Associazione famigliari disturbi del comportamento alimentare) insieme al Coordinamento nazionale disturbi alimentari organizza una serie di eventi su questo tema.

Giovedì 12 marzo alle 17,30 all’ingresso dell’Ipercoop Cuneo inaugurazione mostra fotografica “Zampe in cornice” (la mostra sarà visitabile fino al 22 marzo).

Venerdì 13 marzo alle 10,30 a Saluzzo, in piazza Dante, inaugurazione della panchina lilla; alle 16, a Cuneo, in corso Dante angolo corso Nizza, animazione presso la panchina lilla: brevi letture e performance a cura dell’associazione “Fuma che nduma”.

Sempre a Cuneo, alle 20,45 presso la sala Varco, “Ritrovare la propria voce”, serata con poesia, letture, immagini, musica e canzoni.

A queste si aggiungono altre iniziativa in provincia.

“Le rotonde lilla”: fiocchetti lilla coloreranno le rotatorie di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Dronero, Revello per ricordare la giornata a chi transita.

“Le città lilla”: saranno illuminate di lilla la Torre civica di Cuneo, il Foro frumentario di Dronero, il Castello di Barolo, la Torre del campanile a Revello, il municipio di Bra.

“Le vetrine lilla”: i commercianti di Cuneo, Dronero e Revello allestiranno le vetrine con fiocchetti lilla.

Tutti gli eventi sono promossi col patrocinio della Città di Cuneo, dell’AslCn1 e della Confcommercio Cuneo e il sostegno dell’associazione del terzo settore “Bisalta Viva”.