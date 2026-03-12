Saluzzo, consegnati i diplomi DELF B2 al Soleri-Bertoni

Nel pomeriggio di giovedì 5 marzo, presso la Sala Tematica del Quartiere di Saluzzo, si è svolta la consegna dei diplomi DELF B2 (Diplôme d'Études en Langue Française) conseguiti nella sessione di novembre 2025. Si tratta di un appuntamento che si rinnova ogni anno e che, in questa edizione, ha visto, come sempre, protagonista un folto numero di studenti del Liceo Linguistico ed Economico.

Come sottolineato dalla prof.ssa Vico, direttrice dell’Alliance Française di Cuneo, Il livello B2 non è un semplice attestato di frequenza, ma una certificazione internazionale che attesta una competenza linguistica di livello "avanzato". Ottenerlo significa essere in grado di argomentare con scioltezza, comprendere testi complessi e interagire in contesti accademici e professionali francofoni. Presenti alla cerimonia anche la Dirigente Scolastica, prof.ssa Alessandra Tugnoli e la referente per la certificazione linguistica in lingua francese, Prof.ssa Chiara Rubiolo che hanno consegnato personalmente i diplomi, e la docente madrelingua, prof.ssa Giuliana Pinta, che ha tenuto i corsi pomeridiani.

Il percorso per arrivare all'esame è stato intenso, fatto di simulazioni, ascolti e approfondimenti sulla cultura e l'attualità francese. Nonostante le sfide del programma scolastico, gli studenti hanno dimostrato una maturità encomiabile, superando le prove scritte e orali con risultati brillanti. Hanno ottenuto la certificazione DELF B2 i seguenti allievi: ASTESANA Aurora, BALDUCCI Francesca, BARBERO Martina, BAUDRACCO Angelica, BRAIDA Delia, DOSSETTO Chiara (diploma di eccellenza), GABBOLI Lorena, GIRAUDO Asia, LEVRINI Margherita, MORESCO Martina, NICOLA Pietro (diploma di eccellenza), PALMI Michela, PIUMATTI Giulia, PONSO Martina (diploma di eccellenza), SAIRITUPA LEYVA Stephan, S Ș IPOȘ David e VIALE Cecilia. Per molti dei premiati, questo non è un punto di arrivo, ma una base solida su cui costruire la propria carriera. Tra sorrisi e foto di rito, i ragazzi hanno festeggiato insieme, pronti a spendere le competenze acquisite nelle sfide che li attendono dopo la maturità.