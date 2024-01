Novità in libreria: un delitto al buio per Saverio Grave

Esce in questi giorni il nuovo mystery di Laura Graziano, Saverio Grave – delitto al buio, pubblicato da Lisianthus Editore.



Il protagonista è Saverio Grave, un personaggio irriverente e poco propenso a socializzare che vive recluso nella sua casa a Saliceto, pieno di fantasmi di un passato misterioso e dolente. Anche questa volta un mistero da svelare lo attenderà al varco e il suo indubbio acume verrà messo alla prova.

Delitto al buio è il secondo romanzo della serie dedicata alle indagini di Grave e ambientata nella meravigliosa cornice della campagna langarola, tra i campi di lavanda patrimonio UNESCO. “Ogni libro ha un inizio e una fine, una morte – o anche più di una – da risolvere” dice l’autrice, “leggendo la serie si vivrà l’evoluzione dei personaggi principali, le interazioni tra di loro cambieranno e così anche le dinamiche”. Tra i personaggi principali che accompagnano Grave nelle sue avventure spiccano la giovane Valeria, psicologa, aspirante scrittrice e donna d’azione, l’indecifrabile Archie, la signorina Anna che ama il buon cibo e fuma la pipa e naturalmente il commissario Trespoli, uomo dal cuore buono alla disperata ricerca della pace interiore.

In Delitto al buio il lettore si ritrova avvolto dall’intima atmosfera del giallo classico. Saverio Grave è invitato da un vecchio amico, il Colonnello Gustavo Del Venchi, a trascorrere il fine settimana nella sua maestosa villa tra le colline. Reticente per via dell’agorafobia che lo affligge, Saverio decide comunque di accettare e parte con al seguito il suo imperscrutabile cameriere, Archie. Improvvisamente si ritrova catapultato in una tragedia che accade nella casa e suo malgrado coinvolto nelle indagini.

Semiserio, ilare e al contempo drammatico, Saverio Grave – Delitto al buio è un giallo capace di risvegliare la curiosità del lettore per via dello stile raffinato, intrigante, ironico e mai scontato.



L’edizione è curata nei minimi dettagli da Lisianthus Editore. Nelle alette è presente la descrizione dei personaggi coinvolti nell’indagine e, un tocco di classe, all’interno il lettore troverà le piantine della Villa dove avviene il misfatto, disegnate con precisione ed eleganza dall’architetto Antonino Saporito.



Puoi trovare Saverio Grave – delitto al buio in tutti gli store online, sul sito della casa editrice Lisianthus Editore . Ordinabile in tutte le librerie.



Se vuoi recuperare l’avventura precedente, il primo libro della serie si intitola Saverio Grave – delitto sulla terra rossa .