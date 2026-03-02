A Pasqua … alla scoperta dell’antico Egitto, con volo charter da Levaldigi

Proposta a condizioni esclusive presso le agenzie del Gruppo Explora Mondo… un nuovo progetto che vede diverse realtà della provincia di Cuneo unirsi per proporre viaggi di gruppo organizzati

Una storia lunga millenni, una civiltà che ancora oggi affascina e incanta e non smette di regalare nuove scoperte in quello che, con ogni probabilità, non è soltanto un paese ricco di storia, ma il sito archeologico più grande e più ricco dell’intero pianeta. L’Egitto è meta di milioni di turisti ogni anno, con un trend in continua crescita e che non la recentissima inaugurazione del GEM, Grand Egyptian Museum, il più grande museo al mondo dedicato ad un'unica civiltà, è destinato a crescere ancora.

Nei giorni scorsi è stata annunciata un’iniziativa che oltre al fascino del classico viaggio in Egitto con tanto di crociera sul Nilo, visita ai principali siti archeologici, visita de Il Cairo e al GEM (costruito al cospetto delle piramidi di Giza e della misteriosa sfinge) unisce un’altra grande novità, molto interessante per gli abitanti del Cuneese e del Fossanese: un volo charter direttamente dall’aeroporto di Levaldigi.

L’iniziativa (viaggio durante le vacanze pasquali con partenza il 2 aprile 2026) nasce dalla collaborazione delle agenzie EXPLORA MONDO

Il dettaglio dell’offerta si può trovare sul sito exploramondo.it e prevede un viaggio di 8 giorni dal 2 al 9 aprile, con voli aerei da e per Levaldigi, più un volo interno, crociera sul Nilo e visita ai più importanti siti archeologici. La quota, tutto compreso, è di 2.490 euro.

Il volo charter diretto da Levaldigi sarà diretto a Luxor dove al termine delle formalità doganali ci si imbarcherà sulla nave da crociera. Nei tre giorni a seguire si visiterà il grande complesso dei templi di Karkak e Luxor collegati dal celebre viale delle sfingi, la valle dei Re che custodisce le tombe dei faraoni e poi ancora il grande tempio della regina Hatshepsut i colossi di Memnon. E poi ancora il tempio di Edfu, tra i meglio conservati dell’antico Egitto, e Kom Ombo vino ad arrivare alla diga di Aswan che ha dato origine al grande lago Nasser. Sulle sue rive sorge l’imponente e iconico tempio di Abu Simbel, unico nel suo genere con le quattro grandi statue di Ramses II.

Con un volo interno si arriverà al Cairo dove nel sesto giorno di viaggio si visiterà la piana di Giza con le tre maestose piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e l’enigmatica sfinge. Poco lontano la piramide a gradoni di Saqqara. Il settimo giorno sarà dedicato alla visita del Grand Egyptian Museum, inaugurato lo scorso novembre e alla Cittadella del Cairo con la Moschea di Muhammad Ali e il bazar di Khan el Khalili. Nella mattinata dell’ottavo giorno il rientro con volo charter a Levaldigi.

Informazioni complete e prenotazioni a queste condizioni in esclusiva presso le agenzie Explora Mondo

Fashion Travel

- Fossano (Via Mazzini, 6) — Tel 0172 60484

- Bra (Via Alba, 6) — Tel 0172 423127

- Alba (Via Cuneo, 7) — Tel 0173 361701

Bonino Travel – Cavallermaggiore (Via Roma, 91/A) — Tel 391 7198761

Manu Ciao Viaggi – Centallo (Via Piave, 20/C) — Tel 0171 212100

Maratona Viaggi –

- Alba (Corso Bra, 52) — Tel 0172 370533

- Savigliano (Via Cernaia, 4) — Tel 0172 370533

- Cuneo (Via Bra, 1) — Tel 0172 370533