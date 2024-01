Alba, all’associazione Alec un'immersione musicale con Matteo Sarotto e Amedeo Viglino

Domenica 4 febbraio, alle 17.30 presso l’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele II 30 ad Alba, sarà possibile immergersi in un viaggio musicale straordinario presentando brani inediti di Matteo Sarotto.

“Sono dei collage di samples, nastri e field recording - spiega Matteo -, idee talvolta nate sulla chitarra e migrate in un set elettronico, talvolta improvvisando e giocando con alcuni strumenti digitali. E’ proprio l’improvvisazione, contrapposta a strutture che tendono al formato canzone, a tessere il fil rouge tra i vari brani”.

Il live, proposto come un flusso unico che attraversa vari universi sonori e musicali, sarà eseguito da Matteo Sarotto, con la sua chitarra, voce e live electronic e sarà accompagnato da Amedeo Viglino che si esprimerà attraverso chitarra e sintetizzatori. Insieme formeranno un connubio armonico regalando al pubblico un flusso unico e coinvolgente.

Matteo Sarotto è un musicista di Alba classe 1993. Durante la sua attività da musicista ha suonato in varie formazioni spaziando tra vari generi. Si avvicina alla musica suonando e studiando la chitarra. Negli ultimi anni volge il proprio sguardo anche verso i processi di sintesi e campionamento.

Amedeo Viglino, classe 1991, chitarrista e polistrumentista, anche lui attivo da anni in varie formazioni.