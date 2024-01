Top e flop criptovalute della settimana

Diamo un’occhiata all'entusiasmante panorama delle criptovalute, dove le dinamiche di mercato evolvono rapidamente. Esploriamo le tendenze dell’ultima settimana, con particolare attenzione alle performance di Manta Network, Sui, Conflux, ORDI, Mantle e WOO.

Analizzeremo anche le presale in corso, con un focus particolare su Meme Kombat e Bitcoin Minetrix, progetti che promettono innovazioni e opportunità di guadagno. In un settore in continua crescita, resta fondamentale comprendere le caratteristiche distintive di ciascuna criptovaluta e valutarne il reale potenziale. Siate pronti a esplorare le dinamiche coinvolgenti e le promettenti opportunità nel mondo delle criptovalute? Allora continuate a leggere.

Chi ha guadagnato di più

Manta Network (MANTA)

Sui (SUI)

Conflux (CFX)

Chi ha perso di più

ORDI (ORDI)

Mantle (MNT)

WOO (WOO)

Le migliori prevendite del momento

Meme Kombat

Con oltre 7,5 milioni di dollari raccolti durante la sua prevendita fino ad oggi, Meme Kombat offre i suoi token MK a un prezzo allettante di 0,279 dollari ciascuno. La piattaforma presenta una battle arena, dove avatar che rappresentano popolari meme coin si sfidano in battaglie generate dall'intelligenza artificiale, offrendo un'esperienza di gioco unica e opportunità di scommessa inaspettate. La fase di presale offre agli investitori l'opportunità di bloccare i loro token e beneficiare di un interessante (APY) del 122%.

Bitcoin Minetrix

ricompense del mining di BTC



Attraverso l'acquisto di token $BTCMTX durante la fase di prevendita, gli investitori ottengono automaticamente contratti di staking, semplificando l’intero processo. La piattaforma offre anche ricompense di staking a un APY molto superiore alla media del settore. Con una fornitura relativamente bassa (120 milioni di token), di cui il 50% è destinato alla presale, Bitcoin Minetrix dimostra un impegno significativo per garantire ricompense sostanziali alla sua comunità.

Conclusioni



Nel settore delle presale, Meme Kombat ha catturato l'attenzione con la sua piattaforma innovativa, mentre Bitcoin Minetrix ha dimostrato robustezza, raccogliendo oltre 9,7 milioni di dollari. Entrambi propongono soluzioni uniche nel settore, offrendo opportunità di guadagno interessanti.