Torna a Busca il convegno di “Una città cardioprotetta” con “The power of the next generation”

In città è stato portato a compimento un progetto di Public access defibrillation (Pad): sono stati acquistati numerosi defibrillatori, posizionati in modo che ogni luogo del centro storico e delle principali frazioni possa essere raggiungibile dallo strumento salvavita entro 4 minuti; sono stati tenuti 42 corsi BLSD che hanno formato 1302 adulti, ovvero il 12,8% della popolazione. Inoltre, da due anni, è stato avviato un piano di formazione parallelo destinato agli alunni delle scuole elementari e medie della città: a partire dalla prima elementare, fino alla terza media, agli alunni è proposto un percorso formativo che li porta a conoscere le basi del primo soccorso, dalla chiamata al 112 fino all’uso del defibrillatore.



Il convengo “Una città cardioprotetta 3: the power of the next generation”, dopo la pausa dovuta alla pandemia, torna sabato 4 maggio e ha come tema centrale proprio i più giovani, e in particolare il loro potere di essere il motore trainante della comunità che cambia. Esperti locali e nazionali si confronteranno su tematiche sanitarie ed educative durante nella mattina del 4 maggio, al centro Incontri Porta Santa Maria. L’evento è gratuito ed aperto a tutti, organizzato dal Comune in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’associazione Idee.Comunità; per i sanitari, è prevista l’erogazione di 6 crediti ECM.



Le iscrizioni sono aperte contattando +39 370 348 3379 oppure info@staffpep.com o ancora al sito www.staffpep.com .