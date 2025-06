Officina delle Idee, incontro per conoscere criticità e necessità dell’ospedale di Saluzzo

Lunedì sera, 16 giugno, il Direttivo di Officina delle Idee ha incontrato, nella sala riunioni al primo piano dell’Ospedale cittadino, il dottor Giovanni Siciliano, direttore Sanitario dell’Ospedale Saluzzo e Savigliano; il dottor Nicola Launaro, primario della Ventiloterapia di Saluzzo; il dottor Luca Dutto, primario della Medicina Interna di Saluzzo; il dottor Luca Petruzzelli, direttore del Dipartimento di Chirurgica dell’ASL CN1 ed il dottor Michele Debenedictis, direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica dell’ASL CN1.

E' stato un incontro con scopo conoscitivo - informa il presidente dell'associazione Carlo Ravazzi - tra i responsabili dei reparti e dei dipartimenti ospedalieri che interessano il nosocomio di Saluzzo ed il nuovo Direttivo di Officina delle Idee in primis, e poi occasione per stilare un elenco, condiviso, di necessità e criticità che l’Ospedale di Saluzzo presenta e che Officina delle Idee si farà carico di cercare soluzioni, in tutto o in parte, coinvolgendo la cittadinanza e tutti gli enti, pubblici e privati, che hanno a cuore l’Ospedale di Saluzzo.

Ieri sera, 17 giugno, presso la Sala degli Specchi al Quartiere, in piazza Montebello, c'è stata l' assemblea annuale ordinaria di Officina delle Idee per l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 e del bilancio preventivo 2025.

Nelle prossime settimane, invece, verrà convocata un’Assemblea Straordinaria che dovrà approvare alcune variazioni allo Statuto di Officina delle Idee per permettere all’Associazione stessa di entrare nell’elenco ufficiale delle Associazioni del Terzo Settore.