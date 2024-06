Nell'Unione dei Comuni delle Langhe e del Barolo pesa la carenza di vigili: "Cinque per nove paesi"

Pochi vigili: è il problema che colpisce l'Unione dei Comuni Colline delle Langhe e del Barolo che comprende Barolo, Castiglione Falletto, Grinzane Cavour, Castiglione Falletto, Monchiero, Monforte d'Alba, Novello, Roddi, Roddino, Sinio. Una criticità che si manifesta soprattutto in occasione della gestione dei flussi turistici.

"Attualmente sono in organico 5 vigili. Si scontano problematiche legate ai pensionamenti, alla mobilità, ma soprattutto al blocco delle spese per il personale. Non possiamo fare altro che sperare che questa situazione si sblocchi in futuro e, intanto, cerchiamo di supplire ricorrendo a forme flessibili di collaborazione previste dalla normativa", spiega il presidente dell'Unione Roberto Passone, che aggiunge: "Fermo restando che la criticità esiste anche perché da un lato non possiamo assumere per vincoli connessi alla spesa del personale a prescindere dalle reali risorse economiche e dall altro i comuni turistici dovrebbero avere un vigile ogni 800 abitanti".



Il fenomeno colpisce maggiormente i comuni più turistici, come afferma con lucidità il sindaco Fulvio Mazzocchi: "Non stiamo ovviamente parlando dei grandi eventi, che vengono gestiti in maniera specifica, ma dell'ordinaria amministrazione, i weekend di un comune a vocazione turistica, 8 mesi l'anno in cui spesso non ci possono essere gli adeguati controlli".

Il primo cittadino puntualizza: "Non c'è nessuna volontà di critica, ma solo una constatazione. I vigili in organico fanno un lavoro incredibile e di grande impegno, ma i numeri sono davvero risicati e non bastano volontari o la segnaletica per gestire adeguatamente i flussi".

Per Barolo la gestione della viabilità e dei flussi rappresenta una priorità anche della nuova amministrazione. "In occasione degli eventi utilizziamo il parcheggio a valle per alleggerire il centro storico, anche prevedendo la presenza di navette. In quest'ottica diventa fondamentale la realizzazione del parcheggio in via Ghisolfi, che stiamo portando avanti in accordo con la precedente amministrazione".