Mondovì, la climatologa Elisa Palazzi ospite del primo evento de "Gli Spigolatori Scienza"

Gli Spigolatori, associazione culturale monregalese attiva da quasi 20 anni nella divulgazione umanistica, letteraria ed artistica, da quest’anno intende sviluppare anche il settore relativo alla scienza.

E lo fa, non a caso, alla vigilia della Giornata Internazionale delle donne e ragazze nella scienza organizzando per sabato 10 febbraio alle ore 17,30, presso il Museo della Ceramica di Mondovì (Piazza Maggiore, 1), un incontro con Elisa Palazzi, ricercatrice, docente e divulgatrice scientifica.

Chi è Elisa Palazzi? Dopo la laurea in Fisica ha svolto un dottorato in Modellistica Fisica per la Protezione dell’Ambiente presso l’Università degli Studi di Bologna. Oggi è Ricercatrice dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR e docente di Fisica del Clima all’Università di Torino, città in cui vive dal 2011. Le sue ricerche riguardano lo studio del clima e dei suoi cambiamenti nelle regioni di montagna, in particolare le Alpi, la catena Himalayana e l’altopiano tibetano, per capire quali siano i fattori che influenzano lo stato dei ghiacciai e la disponibilità futura di risorse idriche. Svolge attività di divulgazione con laboratori su clima, energia e ambiente, conferenze e seminari rivolti a diverse tipologie di pubblico e a studenti. Spesso presente a Geo&Geo, ha anche scritto libri e realizzato podcast di grande seguito.

L’incontro sarà condotto da Erika Chiecchio, naturalista appassionata di tematiche ambientali e istruttore tecnico presso le Aree Protette Alpi Marittime, e si svolgerà sotto forma di dialogo con Elisa Palazzi che, attraverso immagini e racconti tratti dalla propria esperienza, approfondirà il tema dell’attuale crisi climatica con particolare attenzione agli studi svolti sulle nostre Alpi. Nel corso del talk non mancheranno sorprese “poetiche” che consolideranno la convinzione degli organizzatori di quanto la poesia e la musica possano aiutare la scienza ad entrare di più e meglio nel nostro cuore.

Durante l’incontro saranno anche presentati i futuri appuntamenti di questo ramo dell’associazione: dai caffé scientifici agli appuntamenti con i “cervelli in fuga”, dagli aperi-scienza in giardino ai trekking urbano-forestale. Non mancheranno, come da consuetudine per l’associazione, le presentazioni di libri e pubblicazioni anche su temi scientifici.

La divulgazione della cultura, sia essa umanistica o scientifica, per l’associazione intera rappresenta l’impegno concreto verso un’ampia e capillare trasmissione di saperi e competenze non solo per gli “addetti ai lavori”, ma per tutti.

La divulgazione scientifica, in particolare, come già dichiarava Piero Angela, risponde a un diritto democratico che consente a tutti i cittadini di partecipare “consapevolmente” alle scelte collettive: Gli Spigolatori, in quest’ottica, intendono aprire nuovi dialoghi, suscitare nuovi interessi, invogliare i partecipanti a conoscere di più argomenti spesso ostici o complessi direttamente dalla voce di chi li conosce bene e li studia. Una bella sfida!