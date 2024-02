Acquistare casa a Fossano: quartieri e prezzi da considerare

Acquistare casa a Fossano costituisce una scelta interessante per chi desidera coniugare la possibilità di vivere in una località tranquilla, in una città di provincia, e la comodità di servizi e collegamenti. Fossano è una città piemontese ricca di storia e di cultura. Ma qual è la situazione del mercato immobiliare a Fossano? Quali sono i quartieri in cui è possibile comprare casa e le fasce di prezzo da considerare?

L'acquisto di una casa a Fossano

Per quanto riguarda i quartieri di Fossano in cui è possibile trovare delle soluzioni adeguate all’acquisto di un immobile, se ne possono individuare alcuni importanti, in cui le fasce di prezzo sono variabili. Ma andiamo alla scoperta dei quartieri di Fossano, trovando le differenze nell'ambito del contesto immobiliare.

I quartieri di Fossano

Fra i quartieri di Fossano, bisogna nominare innanzitutto il centro storico, che è il cuore della città. È fondamentale come zona per chi cerca la vicinanza ai principali servizi, ai ristoranti e ai negozi. Nel centro storico è possibile trovare palazzi storici e piccoli appartamenti. Significa avere la possibilità, se si acquista un immobile in questo quartiere, di passeggiare tra le antiche mura e le piazze che ricordano a tutti gli effetti la storia della città.

Un altro quartiere che ha saputo mantenere intatto il suo fascino storico è Borgo Vecchio. Infatti in questa zona si sono avviate delle ristrutturazioni con l'obiettivo di preservare l'aspetto originale delle abitazioni. Questa zona è fondamentale per chi cerca un quartiere tranquillo, ma non vuole rinunciare alla comodità di avere servizi molto vicini ed efficaci.

Si può acquistare anche una casa a Cussanio e San Sebastiano. Sono entrambe delle aree un po' più lontane dal centro e offrono soluzioni abitative di case indipendenti e piccoli condomini. Qui si trovano aree verdi e spazi aperti. Sono quartieri soprattutto adatti alle famiglie o a chi desidera vivere lontano dal caos cittadino.

La zona di Mellea, invece, è conosciuta per avere delle costruzioni recenti, che offrono soluzioni abitative moderne. È una scelta molto diffusa tra i giovani professionisti e le famiglie.

I prezzi per l'acquisto di una casa a Fossano

I prezzi degli immobili a Fossano possono variare in maniera significativa a seconda della zona e in base al tipo di abitazione che si acquista. Nel centro storico i prezzi tendono ad essere più elevati. Per acquistare un appartamento nel cuore della città si devono spendere dai 1.500 ai 2.500 euro al metro quadrato.

Nelle zone di Borgo Vecchio e in quelle periferiche, come Cussanio e San Sebastiano, i prezzi sono più accessibili, visto che una casa costa tra i 1.200 e i 1.800 euro al metro quadrato. Tutto dipende dalle condizioni dell'immobile e dalla sua dimensione.

A Mellea, per le nuove costruzioni, visto che si tratta di case moderne con tutti i comfort possibili, i prezzi possono essere simili a quelli del centro storico. Però i vantaggi sono tanti, perché si hanno spazi più moderni ed edifici più efficienti dal punto di vista energetico.

Bisogna sempre considerare, tra i fattori che possono aiutare per la scelta e l'acquisto di una casa a Fossano, alcuni elementi fondamentali, come, per esempio, i servizi disponibili, come scuole, ospedali, aree verdi, centri sportivi, negozi e ristoranti, possibilità di attività culturali, supermercati, farmacie. E poi i collegamenti e i trasporti, specialmente per chi si deve spostare quotidianamente anche per raggiungere le zone di lavoro.