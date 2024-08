Concerti, sagre, mostre, escursioni: ecco dove trascorrere Ferragosto in Granda

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere il giorno di Ferragosto nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/.

PRATONEVOSO

44° CONCERTO DI FERRAGOSTO IN DIRETTA NAZIONALE



Giovedì 15 agosto il “Concerto sinfonico di Ferragosto”, 44esima edizione, torna a Prato Nevoso nel comune di Frabosa Sottana. Si svolgerà in località Balma Alpet, lungo la strada che conduce al Rifugio Balma. L’evento sarà trasmesso in diretta nazionale su Rai3, a partire dalle ore 12.45, ed è sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione Crc, Camera di Commercio di Cuneo, Atl del Cuneese e Provincia di Cuneo. Quest’ultima ha avviato anche un programma di modifica della viabilità per favorire l’accesso alla manifestazione istituendo il divieto di sosta il divieto di sosta su entrambi i lati (con sanzione accessoria della rimozione forzata) lungo la strada provinciale 327 nel tratto tra Ponte Bergamini-Prato Nevoso (innesto con la SP 37) dalle ore 7 alle 18 del 15 agosto. Il divieto non riguarda mezzi di soccorso, forze dell’ordine e mezzi comunali o provinciali per l’esecuzione di lavori e servizi stradali, oltre all’autobus navetta appositamente predisposti e autorizzati dal Comune di Frabosa Sottana per il trasporto delle persone. La diretta televisiva sarà anticipata sulla rete nazionale Rai da immagini promozionali del territorio monregalese realizzate da Tgr Piemonte, con servizi dedicati al formaggio Raschera, alle grotte carsiche e alle numerose proposte turistiche. Info su: https://pratonevoso.com/concerto-di-ferragosto/

A partire dalle 12 tradizionale grigliata in Conca, con musica e animazione.

***

CUNEO

INCANTI IN CITTÀ

Giovedì 15 agosto alle 17.30 ai Giardini Invernizio “I quattro musicanti di Brema” spettacolo di teatro per ragazzi della Compagnia Nata Teatro di Arezzo. Ingresso 4 euro, gratuito per bimbi sotto i 3 anni. Info 0171/699971 oppure biglietteriamelarancio.com

CUNEO

WEEKEND AL MUSEO

Fino al primo weekend di settembre il Museo Civico di Cuneo nei fine settimana, dà ai visitatori la possibilità di scegliere tra diversi percorsi tematici volti ad approfondire gli aspetti più originali e meno noti dell’esposizione. Le visite avranno la durata di un’ora, con partenza su tre turni: 15.30, 16.30 e 17.30. Prenotazione gradita tramite mail: museo@comune.cuneo.it

In alternativa, i visitatori avranno comunque la possibilità di usufruire del percorso “classico” con visita guidata, servizio da sempre compreso nel biglietto d’ingresso il sabato e la domenica.

Giovedì 15 agosto: l’intero percorso museale fra archeologia e storia.





***

AISONE

GIOVEDÌ STELLATO

Giovedì 15 agosto alle ore 20.30 passeggiata con guida alla scoperta del cielo stellato. Partenza dal campeggio Il Castagneto. Info e prenotazioni: 3282032182 o portadivalle@vallestura experience.it

***

ALBA

DIGITAL DREAMS

Proseguono nella sala Maccario del Museo Civico Federico Eusebio le esposizioni temporanee con “Digital Dreams”, oltre venti opere di Paolo Vergnano, visitabili fino al 29 settembre 2024.Info: https://www.comune.alba.cn.it/it/events/digital-dreams

***

BERNEZZO

FESTA DI SAN ROCCO

Giovedì 15 agosto la Pro Loco organizza alle ore 12 il pranzo con grigliata mista e patatine. Per tutta la giornata musica, tornei di bocce e carte. Dalle ore 21 musica dal vivo con il gruppo occitano Lou Pitakas.

***

BOVES

FESTA DELL’ASSUNTA A CASTELLAR

Giovedì 15 alle ore 10 S. Messa e nel pomeriggio dalle 16 preghiera del Rosario e benedizione eucaristica. Dalle ore 10 mercatino dell’hobbistica e dalle 14 giochi popolari con “courenta e balet” a cura de “I Sunadur d’la Val Vermenagna”. Dalle ore 21 musica con Elemento 90 e pizza.

***

BORGO SAN DALMAZZO

MEMO4345

Giovedì 15 agosto dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 nell’ex chiesa di Sant’Anna apertura straordinaria del percorso multimediale dedicato alla Shoah e alla deportazione degli ebrei da Borgo. Visite guidate alle 10.30, 14.30 e 16.30. Prenotazioni al 0171/266080 oppure info@memo4345.it

***

BRA

CINEMA ALL’APERTO

Giovedì 15 agosto ore 21.30, nell’arena di Palazzo Traversa, proiezione del film “Un altro Ferragosto” di Paolo Virzì. In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’Auditorium “G. Arpino” in Largo della Resistenza. Info e prenotazioni: https://www.turismoinbra.it/ turismo@comune.bra.cn.it

BRA

MULTIVISIONE

Le emozioni della Multivisione accompagneranno anche quest’anno il Ferragosto braidese. Lo spettacolo di musica e immagini andrà in scena giovedì 15 agosto alle 21 presso il giardino del Museo Civico di Storia Naturale Craveri. L’evento, organizzato dal Comune di Bra e dallo Studio fotografico Roberto Tibaldi, è ad ingresso libero. https://www.turismoinbra.it/ turismo@comune.bra.cn.it

***

CASTELDELFINO

CONCERTO DI FERRAGOSTO

Giovedì 15 agosto alle ore 18 nella Piazza Santi del Popolo concerto della banda musicale “Conte Corrado Falletti” di Villafalletto diretta da Claudio Boglio. Evento gratuito.

***

CASTELMAGNO

CONCERTO LOU DALFIN

Giovedì 15 agosto alle ore 16 tradizionale concerto dei Lou Dalfin presso il santuario. Il concerto è anticipato dalla tarda mattinata da danze occitane.

CASTELMAGNO

CASA NARBONA

La ricostruzione della casa di Narbona con arredi originali è visitabile dalle 17 alle 19. Info casanarbona@gmail.com

CASTELMAGNO

POLENTATA

Giovedì 15 agosto dalle 12 al Rifugio Maraman polentata di Ferragosto. Prenotazioni al 3911213232

***

CHIUSA PESIO

FESTA DI SAN ROCCO

Giovedì 15 in piazza San Rocco ore 21 concerto della banda musicale “G. Vallauri” di Chiusa Pesio.

***

ENTRACQUE

CONCERTO DI FERRAGOSTO

Giovedì 15 agosto alle ore 21 musica dalla Bulgaria con “Lidiya Koycheva & Balcan Orkestra”. Ingresso libero.

***

FARIGLIANO

FRAZIONE NAVIANTE

Giovedì 15 agosto serata di Ferragosto con trasposizione cinematografica del racconto di Beppe Fenoglio dalle ore 21.15 e Mauro Carrero Quartet in concerto dalle 22.00.

***

FRABOSA SOPRANA

SAGRA DELLA RASCHERA

Giovedì 15 agosto dalle 10.00 alle 23.00 fiera con i prodotti locali delle vallate. Alle ore 10.00 sfilata storica con Bèla Rosin, Re Vittorio e Briganti, il gruppo occitano "Artusìn", gli artisti della compagnia "Teatro Scalzo", il gruppo Freebike Adventure, i personaggi e i gruppi delle nostre vallate, i Falconieri di Sua Maestà, la Scuola Sci di Frabosa e la Confraternita dei Cavalieri della Raschera, insieme alle Autorità. Alle ore 14.00 i Falconieri di Sua Maestà, con l'esposizione dei rapaci e battesimo del guanto (piazza Marconi) e dimostrazione di volo dei rapaci con coinvolgimento del pubblico. Alle ore 15.00: Seven Dixie Band, marching band itinerante per le vie di Frabosa. Compagnia del "Teatro Scalzo" con clown e truccabimbi. Alle ore 21.00 i Trelilu con il nuovo spettacolo "Mai a basta", insieme a "Voci fuori dal coro" e direttamente da Italian's Got Talent “La cricca delle Drag Queen” con Lucrazia Borkia e Cristy McBacon (piazza Marconi, in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà in sala polivalente).

Info. frabosa.soprana@ruparpiemonte.it

***

FRISE – VALLE GRANA

FESTA DI SAN BARTOLOMEO

Giovedì 15 agosto dalle ore 19 inizio festeggiamenti con Street Food e Dj Set Mattia Dutto.

***

GAIOLA

FESTA DELL’ASSUNTA

Giovedì 15 agosto messa con processione e consegna del sonetto al dedicato. Alle 13 pranzo presso il padiglione feste e a seguire giochi popolari. Serata di liscio con “Maurizio e la Band”.

***

LIMONE PIEMONTE

SUMMER FUN

Giovedì 15 agosto dalle 14.30 in Piazza del Municipio animazione per famiglie “Summer Fun: un Ferragosto senza freni”. Al timone della giornata di musica e spettacolo Andrea Caponnetto, che insieme ai ragazzi di Zenzero e Movin' On, intratterrà il pubblico con un doppio show pomeridiano e serale per tutte le età. Nel pomeriggio il pubblico verrà messo alla prova con numerosi giochi retrò nei quattro maxi stand allestiti sulla piazza (iscrizioni entro le ore 15), mentre Dj Pog (Diego Baudino) testerà le conoscenze dei partecipanti sulle hit degli ultimi anni.

LIMONE PIEMONTE

THE RHITHM OF THE NIGHT

Giovedì 15 agosto alle ore 21 spettacolo musicale con l’evento “The Rhythm of the night”: grande sfida a squadre, dove competenze musicali (dagli anni 60 ad oggi), doti canore e coreografiche verranno premiate.

***

MONDOVÌ

MOSTRA ARTIGIANATO

La 56° edizione della Mostra dell'Artigianato di Mondovì, uno dei principali eventi cittadini, occuperà le vie di Piazza dal 14 al 18 agosto e riporterà in città anche grandi momenti musicali.

Tutto il programma su: http://www.artigianatomondovi.it/

***

MONTEMALE

FESTA ASSUNTA

Giovedì 15 agosto ore 11 messa e processione. Alle 15.30 rottura delle Ule per i bambini, degustazione torte e spettacolo del Mago Alberto Gertosio. Alle 16.30 “l’Ape a Pè” prenotazione obbligatoria al 3791541791 e a seguire musica con “I Sonadors”.

***

MOROZZO

VISITE GUIDATE SANTUARIO E CAPPELLE

Giovedì 15 agosto dalle ore 16 alle 17 visite guidate a cura dei volontari alla cappella campestre di Santo Stefano e dalle 17 alle 18 al santuario del Brichetto.

***

ORMEA

ARTIGIANATO CHE PASSIONE

A Ferragosto nelle vie storiche del paese appuntamento con il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici.

ORMEA

SENTIERO DEI CASTAGNI

Giovedì 15 agosto ritrovo alle ore 9 presso l’ufficio turistico e gita sul sentiero dei castagni (10 km dislivello 400 metri durata 5 ore). Possibilità di merenda al rifugio Chionea a 10 euro. Prenotazioni: turismo@comune.ormea o 0174/391101.

***

PAMPARATO

Il Castello di Pamparato apre le sue porte con una serie di visite guidate su prenotazione. Il 15 agosto visite alle ore 10.30 e 15.30. Biglietto intero 8 €; ridotto (6-14 anni) 5 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità. Per prenotare:

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

***

PIETRAPORZIO E SAMBUCO

BALLI OCCITANI

Giovedì 15 agosto, ore 21, a Pietraporzio, musica occitana a cura di QuBa Libre e giovani suonatori della Valle Stura. A Sambuco ore 21, in piazza del municipio, balli occitani con Roby e Gigi.

***

PONTECHIANALE

FERRAGOSTO CON FUOCHI D’ARTIFICIO SUL LAGO

Giovedì 15 tradizionale messa e incanto a Castello alle 10. Dalle 21 dj set con Johnny Mandredi in Piazza del Municipio e alle 22 spettacolo pirotecnico sul lago a cura di Pirog Pirotecnica di Ettore Ghibaudo, campione italiano di fuochi d’artificio nel 2020. Info:

prolocopontechianale18@gmail.com

***

PREA

APERIPIZZA

Giovedì 15 agosto dalle 18.30 Aperipizza su prenotazione su whatsapp al 3500229064. Indicare nome di riferimento e numero di partecipanti. A seguire musica con DJ.

***

PRIOCCA

FESTA DI SAN ROCCO

Dal 15 al 17 agosto a Priocca si svolgerà la Festa patronale di San Rocco. Quattro serate enogastronomiche con musica live. Tutte le sere cena con ricco menù alla carta, senza necessità di prenotazione e musica dal vivo e spettacoli con ingresso gratuito.

Giovedì 15 agosto: aperitivo in consolle dalle ore 18.00 con buffet e musica, seguirà lo spettacolo dance con gli Explosion per terminare la serata con i dj Tuttafuffa.

sagra.prolocopriocca.sponsor@gmail.com

***

RACCONIGI

GIORNATA MONDIALE DELLA FOTOGRAFIA

La Giornata Mondiale della Fotografia che cade ogni anno il 19 agosto, è il pretesto che ha suggerito all'Ufficio Turistico di Racconigi due appuntamenti dedicati al tema.

Giovedì 15 agosto due visite al Castello Reale consentiranno di ripercorrere la storia

della fotografia con alcuni approfondimenti grazie ai quali vedremo i personaggi di Casa Savoia immortalati per scatti che avrebbero diffuso la loro immagine di uomini gagliardi e sicuri di sé e di donne eleganti e materne così come ogni suddito sognava fosse il proprio Sovrano. Con il tempo gli stessi membri della famiglia si appassionarono a questo mezzo espressivo usando la fotografia per immortalare momenti importanti della loro vita oppure come pretesto per iniziative benefiche. Nei primi decenni del Novecento anche i giornali cominciarono ad essere illustrati e così i “paparazzi” di allora seguirono i Savoia in viaggio, furono presenti ad eventi pubblici, a matrimoni e a documentare la presenza della famiglia sui campi di guerra.

Informazioni Giovedì 15 agosto Castello di Racconigi – Fotografie Reali. Visite guidate ore 11.30 e 15.45 Prezzo a persona: 5,00 € + biglietto d'ingresso del Castello. Gratuito minori di 7 anni. Info e prenotazioni: lunedì – sabato – Ufficio Turistico di Racconigi - Conitours – 0171 696206 – info@cuneoalps.it

ROCCA DE BALDI

APERTURA CASTELLO

Apertura straordinaria del castello Museo di Rocca de Baldi a Ferragosto. La residenza di villeggiatura dei Marchesi Morozzo apre le sue porte per approfondire la storia millenaria della famiglia piemontese e del territorio, con un percorso curato dalla Società Studi Storici Archeologici Artistici della provincia di Cuneo per il museo etnografico. Ingressi previsti alle 14.45, 16 e 17.45. Il percorso di visita comprenderà eccezionalmente anche il museo militare di Rocca de Baldi allestito nel 2002 per iniziativa del locale Gruppo Alpini e del dottor Giovanni Antonio Aimo, medico alpino.

Per informazioni: https://museodoro.org/ Per prenotazioni: https://www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps sms e whatsapp 351 9568945

***

SALUZZO

SETTIMANA DI FERRAGOSTO NEI MUSEI E NEI LUOGHI DELLA CULTURA DI SALUZZO

In occasione della giornata di Ferragosto, alle ore 16.30 e 17.30 MuSa - Musei Saluzzo organizza delle speciali visite guidate al camminamento di ronda panoramico della Castiglia con, a seguire, possibilità di degustare presso il Ristorante Caffetteria La Castiglia una selezione di prodotti locali accompagnati da un aperitivo. Il costo della visita guidata con l'aperitivo è di 15 euro a partecipante, 10 euro per bambini under 10 anni. Possibilità di partecipare esclusivamente alla visita guidata al costo di 5 euro a persona, gratuito per under 10 anni.

Nella settimana di Ferragosto gli orari di apertura e i servizi per i visitatori saranno i seguenti:

La Castiglia con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e l’Esposizione e collezione permanente della Fondazione Garuzzo: lunedì 12, venerdì 16 e sabato 17 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; giovedì 15 e domenica 18 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Museo Civico Casa Cavassa: martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16 e sabato 17 dalle ore

10 alle 13 e dalle 14 alle 18; giovedì 15 e domenica 18 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle

19. Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica: sabato 17 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; giovedì 15 e domenica 18 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19;

Casa Museo di Silvio Pellico: giovedì 15 e domenica 18 dalle ore 14 alle 19.

In Castiglia e a Casa Cavassa sono previste visite guidate a partenza fissa giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 alle ore 11, 15.30, 16.30 e 17.30 (il sabato l’ultimo turno di visita è alle ore 16.30).

Il nuovo spazio ArCo - Archivio Contemporaneo in Castiglia con la mostra sul mondo carcerario #passionirecluse, allestita in occasione di Archivissima24, sarà visitabile nei medesimi orari di apertura della Castiglia dal 15 al 18 agosto. Ritrovo alle ore 16.30 o 17.30 dalla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello 1 - Saluzzo).

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione è obbligatoria.

***

SAMPEYRE

FERRAGOSTO TOSTO E CONCERTO

Giovedì 15 agosto grigliata, musica e festa al “Poli”. Alle 21.30 concerto in Piazza della Vittoria della cover band “Abcd Band”

***

SANFRONT

FESTA PATRONALE DELL’ASSUNTA

Giovedì 15 agosto alle ore 9.30 ritrovo davanti alla casa di riposo ed esibizione della banda di Racconigi per le vie del paese. Ore 10.30 Santa Messa, processione e consegna sonetto al Volley Valle Po con rinfresco offerto dalla Pro Loco. Ore 13.00 Pranzo su prenotazione nei ristoranti del paese Ore 21.00 serata danzante con l’orchestra “Maria Ravera” sotto l’ala comunale. Ingresso libero.

***

VALMALA

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA

Giovedì 15 agosto alle ore 8 e 9.30 presso il santuario si celebrano le S. Messe. Alle ore 11 Solenne celebrazione eucaristica e processione ad onore della Beata Vergine. Alle ore 15.15 Santo Rosario “di Valmala” e alle 16 S. Messa. Alle ore 20.45 Santo Rosario meditato e fiaccolata.

***

VILLAR SAN COSTANZO

VISITA AI CICIU

Giovedì 15 agosto dalle 14.30 alle 16 presso la Riserva Naturale dei Ciciu, passeggiata per bambini alla scoperta dei Ciciu in pietra, con accompagnamento delle guide naturalistiche di “Ciciuvagando”. Info e prenotazioni al 0171/696206.