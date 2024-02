Volley A1F. Cuneo cede sul campo della quotata Novara, ma dimostra di saper esprimere un buon gioco

Finisce 3 a 1 in favore della più quotata Igor Novara la sfida della sesta giornata di ritorno che vedeva la Honda Olivero S.Bernardo in trasferta al Pala Igor Gorgonzola. Dopo due set sotto tono le gatte hanno dimostrato di saper esprimere un ottimo gioco, soprattutto in difesa, vincendo il terzo parziale e combattendo punto su punto fino a metà del quarto.

Tutte le ragazze di Bellano chiamate ad entrare in campo in questa partita hanno ben figurato portando il loro contributo e soprattutto dimostrando un ottimo affiatamento ed unità di squadra. Il ritrovato entusiasmo e la grinta fanno ben sperare per le prossime partite di campionato che saranno fondamentali per recuperare i punti necessari ad uscire dalla zona retrocessione.

Il campionato di Serie A1 Tigotà proseguirà con la 7a Giornata di ritorno quando la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo ospiterà l’Itas Trentino.

PRIMO SET

Bellano schiera Enweonwu opposta a Signorile, Haak e Stigrot schiacciatrici, Sylves e Hall al centro, Scognamillo libero. Bernardi sceglie: Bosio in regia, opposta Akimova, sulle diagonali Buijs e Szakmary, centrali Bonifacio e Danesi e Fersino libero.

Le padrone di casa partono subito forte portando in un battibaleno il punteggio 6 a 2 e costringendo Bellano al time out. Le gatti dimostrano di essere presenti e recuperano un paio di lunghezze, ma le ragazze di Bernardi sono molto attente in battuta e restano in vantaggio grazie anche ai grandi colpi di Akimova rientrata dopo qualche problema fisico agli addominali 13 a 6. Ancora difficoltà per le cuneesi in ricezione e di conseguenza in attacco che patiscono il muro delle avversarie e commettono qualche errore di troppo. Questa volta è la Buijs a trascinare le zanzare 16 a 6 e Bellano mette in campo Scola per Signorile. Proseguono le difficoltà in ricezione per la gatte 18 a 8, dentro Tanase per aiutare la seconda linea cuneese. Novara però continua la sua maratona di ace 23 a 10. Akimova chiude il march con un attacco da manuale 25 a 10

Tabellino: Akimova 9, Buijs 4

SECONDO SET

Bellano mette dentro Kubik per Haak, Ferrario come libero e di nuovo in campo Signorile. Le padrone di casa ripartono alla carica con Akimova che non ha ancora commesso errori in attacco, complice anche la ricezione fallosa delle ragazze di Bellano 0 a 4. Vanno a segno Sylves e Enweonwu e Cuneo respira 4 a 5. Novara però chiude il muro con Danesi e Szakmary 9 a 4 , Bellano ferma tutto. Le zanzare prendono il largo grazie agli attacchi forti e precisi ben smarcati da Bosio mettendo in difficoltà muro e difesa di Cuneo 12 a 5. Akimova commette due errori in attacco e le gatte ne approfittano per recuperare qualche punto 12 a 8 e Bernardi chiede il suo primo time out. Bonifacio molto attenta a muro e in attacco e riporta avanti Novara 16 a 10, Cuneo ferma tutto. Due pipe di Stigrot spezzano la marcia di Novara 17 a 13. Danesi però a muro e in attacco fa ancora la differenza 21 a 14. Signorile smarca molto bene Hall 22 a 16 che però spreca in battuta 23 a 16. La Buijs chiude con un mani e fuori 25 a 17.

Tabellino: Danesi 7, Szakmary 6, Enweonwu 4

TERZO SET

Bernardi mette in campo Chirichella al posto di Bonifacio, mentre Bellano conferma la formazione del secondo parziale. Cuneo non comincia bene con quattro errori in attacco consecutivi 5 a 1. Cuneo si riporta sotto grazie ad un muro di Hall e un attacco da manuale di Enweonwu 5 a 4. Le gatte ritrovano la parità grazie ancora ad un colpo della centrale statunitense e passano per la prima volta in vantaggio 6 a 8: secondo time out per coach Bernardi. Momento di crisi per Novara che commette diversi errori in attacco, pressate anche dal muro di Cuneo 11 a 6, rientra in campo Bonifacio. Le padrone di casa si rifanno sotto 12 a 9, ma Kubik suona nuovamente la carica 9 a 14. Le zanzare recuperano qualche punto, ma è Enweonwu questa volta a trascinare le compagne 12 a 17 e costringe Bernardi a fermare nuovamente il gioco. Un video check dà ragione a Bernardi seguito da un ace della Danesi mettono di nuovo Cuneo in affanno 15 a 17: Bellano richiama le sue in panchina. La gatte lottano punto su punto e conservano il loro vantaggio 16 a 20. Difende bene Cuneo con Ferrario, mentre Novara commette due errori consecutivi in attacco 16 a 22. Anna Hall trova il punto numero 23 in attacco e il 24 in battuta 17 a 24. Muro su Enweonwu annulla la prima prima palla set, ma Kubik chiude il set 18 a 25.

Tabellino: Hall 7, Kubik, Enweonwu, Akimova 4

QUARTO SET

Il quarto set va avanti con un bel botta e risposta sotto rete e da zona uno 11 a 11. Un piccolo pasticcio su attacco di Stigrot che è seguito dalla richiesta di video check di Bernardi blocca per qualche minuto il frenetico procedere del set e Novara passa avanti 12 a 11, ma la Hall riporta la parità 12 a 12. Il parziale si sblocca questa volta per un errore di Hall 14 a 12. Uno scambio al cardio palma si chiude però in favore di Novara nonostante un ottimo attacco di Kubik vanificato proprio da una sua invasione prima del tocco della palla a terra 16 a 13 e il coach cuneese ferma il gioco. Due muri efficaci di Novara fanno volare le zanzare ancora più avanti 18 a 13 e Bellano chiede ancora time out. Cuneo recupera qualcosa grazie ad un attacco di Kubik e un ace di Hall e questa volta è Bernardi a fermare il gioco 18 a 15. Bellano mette in campo Scola e Tanase, ma Akimova spinge sull’acceleratore e il muro delle padrone di casa ne incrementano il vantaggio 24 a 17. Il set si chiude con una ace 25 a 17.

Tabellino: Akimova 5, Hall 4

Queste le dichiarazione a fine gara di Terry Enweonwu: “C’è stato un inizio difficile, ma poi abbiamo dato segnali positivi soprattutto perché Novara non è una squadra facile contro cui giocare. Penso che abbiamo dato una buona spinta di positività per la prossima sfida e si guarda avanti. Abbiamo dimostrato la voglia di non mollare e da qui dobbiamo ripartire. Oggi ha funzionato molto bene la difesa e questo deve essere un altro punto di forza al quale dobbiamo fare affidamento e portarci nelle prossime partite”

GORGONZOLA IGOR NOVARA VOLLEY - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO 3-1 ( 25-10, 25-17, 18-25, 25-17)