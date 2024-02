Stabilità fino a giovedì e poi, finalmente, un weekend di pioggia e neve in quota

Ancora qualche giorno di attesa per le piogge. Almeno fino a giovedì compreso il tempo sarà per lo più stabile, ma l'alta pressione gradualmente cederà il passo a correnti occidentali sempre più umide e instabili nel corso dei giorni, riportandoci ad un clima più adatto a questo mese. Weekend di probabile maltempo. Oggi ancora una giornata prettamente primaverile.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Lunedì 5 febbraio. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature principalmente in montagna. Sulle pianure possibilità ancora di nebbie anche estese e persistenti specie su province orientali. Nuvolosità in graduale aumento dalla serata. Temperature oltre la media del periodo soprattutto in montagna. In pianura valori massimi generalmente compresi tra 15 e 18 °C, con tendenza ad un calo da domani. In caso di nebbie persistenti potranno anche rimanere sotto i 10 °C. Sul cuneese si potranno superare i 20 °C. Venti per la maggior parte del tempo assenti o deboli variabili. Qualche raffica di Foehn sulle Alpi settentrionali e valle d'Aosta. Su Langhe, Alessandrino e Liguria centrale interna venti meridionali anche moderati nel pomeriggio.

Da martedì 6 a giovedì 8 febbraio.

Cielo sempre più nuvoloso col passare dei giorni, con nebbie o nubi basse piuttosto spesse e persistenti per tutto il giorno sulle aree di pianura più orientali. Sulla Liguria centro-orientale pioviggini irregolari che col passare dei giorni diventeranno anche piogge consistenti. Temperature massime in calo, con valori compresi tra 12 e 15 °C, inferiori anche ai 10 °C localmente in caso di copertura nuvolosa o nebbia persistente. Minime in netto rialzo e generalmente comprese tra 2 e 6 °C, fino a 9/11 °C sulle coste liguri. Venti ancora deboli variabili in generale. Sulla Liguria venti anche moderati sudoccidentali.

Tendenza successiva.

Le correnti in quota tenderanno a diventare meridionali e una perturbazione consistente dovrebbe portare finalmente piogge e neve a quote medie nel fine settimana. Nei prossimi aggiornamenti capiremo nel dettaglio l'evoluzione.

