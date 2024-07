Dalla Corea del Sud a Magliano Alpi per conoscere le Comunità Energetiche Rinnovabili [FOTO E VIDEO]

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Magliano Alpi continua a fare scuola, anche all'estero.

Si è tenuto questa mattina, in municipio, un importante convegno dedicato all'illustrazione dei progetti messi in campo in Granda per le energie rinnovabili, che ha visto tra gli ospiti una delegazione proveniente dalla Corea del Sud.

"Un ponte di sostenibilità che unisce il nostro paese città di Jeonju (centro di oltre 650mila abitanti, ndr), - ha detto il sindaco Marco Bailo - Ringraziamo i nostri ospiti che hanno affrontato un lungo viaggio per conoscere il progetto della nostra CER e il progetto Concerti, che vede capofila il Comune di Bene Vagienna".

"Il progetto della CER maglianese - ha detto il presidente della Provincia, Luca Robaldo, presidente con il consigliere provinciale Simona Giaccardi - è stata una felice intuizione del collega sindaco Marco Bailo. Davvero un ponte di sostenibilità: ciò di cui abbiamo bisogno, ponti, sinergia, non muri; per garantire a tutti di intraprendere la giusta via per un mondo più sostenibile".





Il sindaco di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio ha illustrato il progetto Concerti: "Un'iniziativa ambiziosa che porterà alla nascita contemporanea di otto diverse Cer sul portale del Gse, a copertura di una vasta porzione di territorio tra Fossanese e Langhe, coinvolgendo 25 comuni".