Auto contro moto in corso Francia a Cuneo: ragazzo di 19 anni in codice rosso

. Aggiornamento ore 9.45: Il tratto di corso Francia chiuso al traffico è stato nuovamente riaperto, a seguito della conclusione dei rilievi da parte della Polizia municipale.

Incidente stradale nella mattinata di oggi (giovedì 8 febbraio) a Cuneo.



Coinvolte un’automobile e una motocicletta, scontratesi in corso Francia nei pressi del civico 111. Sulla Golf, un uomo mentre sull'altro mezzo un ragazzo di 19 anni: l'impatto è risultato violento. Il giovane centauro ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato al Santa Croce in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.





Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia locale e l’emergenza sanitaria.

Corso Francia risulta attualmente chiuso al traffico - per i rilievi relativi all'incidente - tra via Pertini e via Vignolo, con deviazione su via vecchia di Borgo San Dalmazzo.