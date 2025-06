Lutto a Moretta per Franca Fortuna in Zannoni, volto storico del commercio cittadino

Moretta piange Franca Fortuna in Zannoni, venuta a mancare ieri, giovedì 20 giugno, all’ospedale di Pinerolo all’età di 79 anni.

Volto noto e stimato in città, Franca era conosciuta da generazioni di morettesi per aver gestito, fino alla pensione, lo storico negozio di scarpe in via Torino, attività avviata dalla madre nel 1950 e portata avanti con dedizione e passione.

Il marito, Sauro Zannoni, è attualmente consigliere comunale nell’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Gatti, che ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia, unendosi al dolore anche a nome degli amministratori comunali.

Nel 2013 i coniugi Zannini hanno affrontato la prova più dura: la perdita prematura della figlia.

Da allora, però, non si sono chiusi nel dolore ma hanno trasformato la sofferenza in impegno, mantenendone viva la memoria attraverso iniziative benefiche e solidali che hanno coinvolto tutta la comunità morettese.

Con il marito Sauro lascia lo zio Romano con la moglie Francesca, i cugini Lodovico, Paola, Gianni e tutti i parenti.

Il funerale sarà celebrato domani, sabato 21 giugno, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Moretta.

Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 20 giugno, alle 20,30 nella stessa chiesa.