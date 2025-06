Cuneo, intervento dei Vigili del Fuoco in corso IV Novembre per distacco di rivestimento da un edificio

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno, in corso IV Novembre a Cuneo, dove alcune lastre del rivestimento esterno di un condominio si sono staccate, finendo su un’auto parcheggiata sottostante.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo, insieme agli agenti della Polizia Municipale, per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali ulteriori rischi di distacco.

Fortunatamente, non sembrano esserci dei feriti. L’intervento è ancora in corso. Restano da chiarire le cause del distacco.