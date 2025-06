Cervinara piange Guido Giovanni Marro: domani l’addio al 31enne morto in moto a Savigliano

Sarà una giornata di dolore quella di domani, sabato 21 giugno, per le comunità di Cervinara (Avellino) e Cherasco, unite nel lutto per la morte di due giovani, vittime di incidenti stradali avvenuti a poche ore di distanza sulle strade del cuneese.

Alle ore 16, nel Santuario di Gesù Misericordioso del piccolo centro campano, si terranno i funerali di Guido Giovanni Marro, 31 anni, agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Saluzzo, morto nel pomeriggio di martedì 17 giugno a Savigliano in seguito a un violento scontro tra la sua moto e un’auto in via Alba.

Nella stessa mattinata, alle 10, si svolgeranno invece a Cherasco, nella parrocchia di San Pietro, le esequie di Loris Carniel, 19enne abitante in paese, morto nelle prime ore di mercoledì 18 giugno a Roccaforte Mondovì mentre era alla guida del furgone con cui lavorava come corriere per una ditta farmaceutica. Il giovane si è scontrato frontalmente con un autoarticolato lungo la Provinciale 5. Inutili anche in questo caso i soccorsi.

A Cervinara, il sindaco Caterina Lengua ha proclamato il lutto cittadino dalle ore 15.00 alle 18.00, in concomitanza con il rito funebre. Sarà inoltre disposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere poste nel Palazzo comunale. Grande il dolore per l'intera comunità, che in questi giorni si è stretta intorno alla signora Sabatina, mamma di Guido Giovanni Marro, piegata dal dolore come il papà Severino e l’amata sorella Francesca.

Due giovani vite spezzate che fanno tragicamente salire a quattordici i morti sulle strade del cuneese. Un dato tragico, anche se fortunatamente in calo rispetto all'anno scorso, quando nei primi sei mesi del 2024 furono 17 le persone decedute in seguito ad incidente stradale.