Tunnel di Tenda, il 14 febbraio a Limone si riunisce il comitato di monitoraggio

“Provincia e Regione condividono la necessità di convocare una riunione urgente del Comitato di monitoraggio per l’aggiornamento sul cantiere del Tenda. Anas, che ha in corso una serie di verifiche sull’andamento dei lavori, ha dato la sua disponibilità per la prossima settimana e la riunione è stata fissata il 14 febbraio a Limone, con la partecipazione del Commissario Prisco. Nella stessa riunione l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi e i rappresentanti di Trenitalia si confronteranno con le Associazioni di Pendolari sull’avvio, il 29 aprile della quarta coppia di treni verso la Francia”. Lo spiega il Presidente della Provincia, Luca Robaldo, che coordina I lavori del Comitato di Monitoraggio.