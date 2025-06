Costigliole Saluzzo, primo anno nella nuova scuola: esperienza positiva e presto la palestra

Si è appena concluso il primo anno scolastico nella nuova scuola di Costigliole Saluzzo, che accoglie sia la Primaria che le Medie.

È stato un anno ricco di esperienze e molto positivo per bambini e ragazzi, grazie alle tante attività proposte e all’impegno congiunto di insegnanti, personale scolastico, rappresentanti di classe, famiglie, volontari, associazioni, cooperative (come nel caso del doposcuola) e uffici comunali.

“Rispetto a pochi anni fa - affermano il sindaco Fabrizio Nasi e il vice Nicola Carrino - quando era ancora in uso il vecchio edificio scolastico, i passi avanti sono stati notevoli. Naturalmente ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare e completare, ma il bilancio generale è molto incoraggiante.

Una notizia importante riguarda il finanziamento del nuovo polo scolastico: in questi giorni il Comune ha estinto il prestito di 1.191.740 euro che era stato attivato in attesa dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Questo passaggio segna una svolta, poiché ora il cantiere potrà avviarsi verso la fase conclusiva, con la realizzazione della nuova palestra prevista nei prossimi mesi”.

Nel dettaglio, il Ministero dell’Istruzione ha trasferito al Comune, in data 18 aprile 2025, la somma di 1.260.937,04 euro come contributo PNRR per la costruzione della scuola. A seguito di ciò, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha richiesto il rimborso anticipato del prestito di 1.191.740 euro, che il Comune ha potuto restituire ufficialmente il 4 giugno scorso.

Il pagamento è stato coperto con fondi già previsti nel bilancio comunale 2025-2027, confermando la buona gestione economica dell’intervento.