Non dava notizie di sé dal 5 giugno: è di Davide Giobergia la salma recuperata a Roaschia

E' di Davide Giobergia il cadavere recuperato stamattina 11 giugno nei boschi di Roaschia, in una zona molto impervia, nei pressi della nota falesia attrezzata per l'arrampicata sportiva.

L'uomo, classe 1987, risultava scomparso dallo scorso 5 giugno, quando era uscito, come ogni mattina, dalla casa in cui viveva con i genitori, in località San Martino. Stava andando al lavoro a bordo della sua automobile, una Ford Kuga.

I carabinieri, stamattina, hanno trovato l'auto. Era chiusa, con all'interno il cellulare spento. Cellulare che risultava irraggiungibile dal giorno della scomparsa, per la quale la famiglia aveva presentato denuncia a Fossano.

La vicenda si è purtroppo conclusa nel peggiore dei modi.