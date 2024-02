Ecco il progetto del biodigestore di Borgo: in corso la valutazione di impatto ambientale

È online a questo LINK sul sito internet della Provincia di Cuneo il progetto del tanto discusso biodigestore di Borgo San Dalmazzo.

Il progetto di riqualificazione tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente, con inserimento di una nuova sezione anaerobica e produzione di Biometano, che vede come proponente l'ACSR S.p.A., porta la data di novembre 2023, con regolarizzazione istanza a gennaio 2024.

Una documentazione corposa ora sottoposta alla VIA, la valutazione di impatto ambientale, di competenza della Provincia. È verosimile che, come annunciato, saranno molte le osservazioni sul progetto: a partire dal comitato No Biodigestore, come dal Comune di Borgo San Dalmazzo, apertamente contrario alla realizzazione dell'opera. Soltanto a gennaio la sindaca Roberta Robbione aveva ribadito: “Come sempre andremo a fondo rispetto a tutti i passaggi. Chiediamo trasparenza e chiarezza, quella che fino ad oggi non abbiamo percepito sulla tenuta economica e ambientale e sulle ricadute per la nostra Città, per l'intero territorio e per il mondo agricolo, così importante, che vive intorno all'impianto”.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento della realizzazione del “biodigestore”, il 23 novembre 2023 è stato avviato l’iter autorizzativo, Istanza unica ex art 27 bis D. Lgs 152/06, mentre il 28 dicembre 2023 il Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) ha versato al Consorzio Ecologico Cuneese, soggetto destinatario del contributo a fondo perduto, un anticipo dell’incentivo pari al 10% del contributo totale (1,28 milioni di euro).

L’avvio dell’iter autorizzativo era stato preceduto dall’aggiudicazione definitiva della realizzazione dell’intervento alla Entsorga Italia Spa, una delle due società – insieme a Waste To Methane – che aveva partecipato alla procedura per l’individuazione del fornitore avviata nel giugno scorso.

Il fornitore individuato dovrà presentare la progettazione esecutiva ad avvenuto ottenimento dell’autorizzazione, mentre la conclusione dell’intervento di installazione dell’impianto, di commissioning, di avviamento e marcia provvisoria dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.