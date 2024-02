Cosa si intende con peso forma?

Peso forma è l’espressione in genere utilizzata per riferirsi al peso corporeo ideale che ciascun individuo dovrebbe avere tenuto conto di statura e costituzione, sesso ed età, stato di salute e attività svolte quotidianamente. Per calcolare il peso forma si usano apposite formule, per raggiungerlo e mantenerlo sono necessari invece – semplificando – una dieta sana ed equilibrata e la giusta quantità di attività fisica.

Peso forma e peso ideale sono la stessa cosa?

Sebbene le due espressioni siano utilizzate comunemente come sinonimi, c’è differenza tra peso ideale e peso forma. È una differenza importante perché, al contrario del peso ideale, il peso forma è difficilmente standardizzabile e va calcolato al contrario su base individuale. L’espressione peso ideale si riferisce, infatti, al semplice risultato numerico che si ottiene utilizzando le apposite formule per il calcolo del peso corporeo e che teoricamente può essere identico per persone della stessa età, della stessa altezza, che abbiano la stessa corporatura, la stessa costituzione e lo stesso stile di vita. Il peso forma va considerato, invece, come quel peso che garantisce il più totale benessere psicofisico della persona e che di conseguenza non può che essere definito individualmente. Raggiungere e mantenere il proprio peso forma è importante non solo perché è ciò che garantisce di godere nel presente un maggiore senso di benessere e vitalità, ma anche e soprattutto perché molti studi hanno confermato che è un ottimo modo per prevenire patologie a diverso titolo correlate con il peso corporeo come diabete, ipertensione, aterosclerosi, stati cachettici, eccetera.

Come si calcola il peso forma

Il calcolo del peso forma avviene tramite apposite formule. Una delle più semplici da ricordare, la formula di Broca, consiglia di sottrarre cento all’altezza espressa in centimetri e di considerare il valore che si ottiene come quello ideale per il peso corporeo: per una persona alta 175 cm così il peso ideale sarà di 75 kg, valore su cui sono ammesse variazioni del 10% (raramente il peso forma è espresso come valore unico, più spesso è espresso come un range di valori: in questo caso quelli che vanno dai 69 agli 84 kg). Oggi è più frequente che per calcolare il peso ideale siano utilizzate formule più complesse come quelle che tengono conto dell’indice di massa corporea, se non addirittura strumenti e tecniche professionali come bioimpedenza e plicometria che garantiscono risultati più accurati. È per questo che, nonostante in Rete si trovino facilmente strumenti per calcolare il peso forma, è consigliabile allo scopo rivolgersi a un professionista medico o della nutrizione.

Come raggiungere e mantenere il peso forma

L’alimentazione è del resto, come in parte si accennava, uno dei fattori più importanti insieme allo stile di vita e all’attività fisica che garantiscono di raggiungere e mantenere il peso forma. Variazioni in eccesso o in difetto rispetto all’ultimo dipendono infatti, volendo generalizzare, da un’assunzione calorica a seconda dei casi eccessiva o insufficiente rispetto alle proprie esigenze. La prima cosa che un professionista farà per assicurarsi che il proprio assistito raggiunga il peso forma è, così, stabilirne fabbisogno energetico quotidiano tenendo conto di una serie di fattori individuali che comprendono anche e soprattutto le attività svolte ogni giorno. Sulla base di tale fabbisogno calorico bisognerà impostare il proprio regime alimentare, seguire eventualmente una dieta (ipocalorica o ipercalorica a seconda dei casi) e svolgere attività fisica adeguata.