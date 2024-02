CREA CONSUL: il partner professionale per una sana gestione aziendale

CREA CONSUL si distingue sul mercato per il fatto di proporre un modello di consulenza flessibile, innovativo e completo nei confronti delle necessità concrete e quotidiane delle aziende. Il team di professionisti, arricchitosi nel tempo con nuove figure e professionalità, si impegna per rendere gli imprenditori di oggi e di domani dei gestori consapevoli per affiancarli nella ricerca di soluzioni all'avanguardia. CREA CONSUL si rivolge alle aziende della provincia di Cuneo offrendo assistenza quotidiana e tempestiva in tutte le fasi della vita aziendale, dalla nascita allo sviluppo commerciale, dalla crescita al controllo e alla formazione dirigenziale.

Il valore aggiunto offerto dalla squadra di CREA CONSUL risiede nel fatto che le persone che ne fanno parte hanno maturato esperienza come dipendenti in aziende del territorio operanti nei settori della manifattura, dei servizi e della consulenza. Questo trascorso ha evidenziato l'importanza, per un consulente moderno, di possedere competenze trasversali per essere in grado di affiancare gli imprenditori nella realizzazione delle strategie e degli obiettivi aziendali. L'approccio di CREA CONSUL è caratterizzato dalla collaborazione quotidiana con l'imprenditore ed i suoi collaboratori e dalla capacità di coinvolgere esperti in ogni settore, garantendo risposte corrette, veloci, sicure ed affidabili.

Attraverso progetti di Temporary Management, l'azienda sviluppa sistemi di:

Controllo di gestione;

Organizzazione aziendale;

Bilancio di sostenibilità;

Sviluppo commerciale.

L'obiettivo di CREA CONSUL è quello di permettere agli imprenditori di concentrarsi sulla visione, la strategia, l'innovazione e il futuro dell'azienda, senza doversi occupare dei processi operativi e della burocrazia quotidiana. I consulenti lavorano fianco a fianco alle risorse in forza all’azienda, acquisendo l’attuale metodo di lavoro e suggerendo azioni e correttivi per migliorare le prestazioni in efficienza, organizzazione e capacità di mantenere il controllo di tutti i processi e di tutti i flussi di informazioni aziendali.

CREA CONSUL offre una consulenza strategica e di controllo che rappresenta una vera novità nel panorama aziendale. L'azienda si propone come partner professionale di riferimento per le imprese che cercano nuovi orizzonti, idee, stimoli e strategie per affrontare con successo il futuro.

CREA CONSUL si trova a Mondovì, in via Torino 36.

Telefono: 388 800 4485

Sito internet: https://www.creaconsul.it/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/creaconsul/

Facebook https://www.facebook.com/creaconsulsrl