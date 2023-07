Saluzzo, in Consiglio il rendiconto delle Fondazioni Bertoni e Apm

Una seduta estiva, tranquilla, volata via in un’ora e mezzo senza particolari discussioni.

Il Consiglio comunale di Saluzzo, riunitosi ieri sera (mercoledì 26 luglio) è stato dedicato in larga parte all’esame di rendicontazioni e regolamenti, oltre ad alcune altre questioni di natura finanziaria e urbanistica.

In particolare, sono stati illustrati i rendiconto delle Fondazioni Amleto Bertoni e Scuola di Alto Perfezionamento Musicale.

La prima, braccio operativo del Comune nell’organizzazione di eventi, dopo la pandemia ha esteso il suo raggio d’azione anche oltre i confini comunali come nel caso della recente Fiera degli Acciugai di Dronero o della Festa della Castagna di Venasca dello scorso autunno e, ultimamente, anche nelle sagre di Moretta e Costigliole Saluzzo.

Il bilancio della Bertoni, illustrato dall’assessore al Turismo Andrea Momberto, è di un milione e 350 mila euro a fronte di un contributo comunale di 450 mila euro.

Per quanto riguarda l’APM, vanto della città in ambito musicale, il bilancio 2022 è stato di 750 mila euro con un contributo dell’amministrazione comunale di 119 mila euro.

A presentarlo è stata la consigliera Daniela Andreis.

Sempre nella stessa seduta sono stati approvati i regolamenti per la dotazione delle armi alla polizia locale, rispetto al quale la Prefettura ha chiesto al Comune di indicarne la tipologia e quello per la sosta nelle aree camper di Saluzzo capoluogo e Castellar.

Tutti temi che non hanno registrato discussioni di sorta.

Qualche parola in più è invece emersa a proposito dell’approvazione del “Piano multisettoriale di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura”, illustrato in aula dal consigliere Nicolò Valenzano.

I consiglieri di minoranza, Paolo Demarchi (Lega) e Fulvio Bachiorrini (Forza Italia) sono intervenuti esprimendo le loro perplessità.

“Nelle aziende agricole di Saluzzese – ha detto Demarchi – non esiste alcun tipo di sfruttamento. Dobbiamo smetterla con questa narrazione”.

“Non accetto – ha affermato a sua volta Bachiorrini – che il nostro territorio venga equiparato ad altre aree del Paese, dove invece il problema esiste”.

Il sindaco Mauro Calderoni ha replicato stizzito dicendo che questo regolamento non era un’iniziativa saluzzese, ma condivisa con una vasta rete di realtà, a partire dall’Anci, specificando che analoga delibera verrà portata nelle prossime settimane all’approvazione degli 11 Comuni che fanno parte della rete saluzzese dei Comuni della frutta.

“Il governo – ha affermato Calderoni – riconosce la nostra area come a rischio e sostiene le nostre proposte, che hanno dimostrato di essere realistiche e, per quanto possibile, efficaci. Sappiate – ha detto rivolto ai consiglieri di Lega e Forza Italia – che votate contro il vostro stesso governo”.

In realtà, Demarchi e Bachiorrini non hanno votato contro, ma si sono semplicemente astenuti.

Storicamente interessante la decisione assunta dalla giunta e fatta propria ieri sera dal Consiglio comunale di estendere gratuitamente la concessione del loculo di Teresa Gastaldi per altri 99 anni.

Si tratta di un episodio poco noto del secondo conflitto mondiale.

“Teresa Gastaldi, ragazza appena dodicenne – è stato ricordato dal vicesindaco Franco Demaria – è stata vittima insieme alla famiglia presso la quale prestava servizio come domestica dell’unico bombardamento aereo sulla città di Saluzzo (nei pressi della stazione ferroviaria) ad opera degli alleati durante la seconda guerra mondiale il 9 dicembre del 1944”.

La decisione dell’amministrazione – condivisa da tutto il Consiglio – sarà accompagnata in autunno dalla posa di una targa commemorativa nel padiglione storico del cimitero del capoluogo.

In coda di seduta ancora alcune varianti urbanistiche.