Graglia (Fi): “Grande attenzione della Regione Piemonte verso la provincia di Cuneo”

“L’attenzione che la Regione Piemonte pone sulla provincia di Cuneo, si evidenzia anche dal fatto che il maggior numero di Comuni finanziati nell’ambito della misura del Fondo sviluppo e coesione, si trova proprio nella Granda”.

Così il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia commenta i 105 milioni di euro per incentivare lo sviluppo di 805 comuni, dei quali 176 in provincia di Cuneo, per un investimento totale di 26 milioni di euro.

“Questa misura - precisa Graglia (Fi) - produrrà sviluppo diffuso e partecipato, con ricadute positive in termini di sostegno alle grandi sfide per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e il welfare. Il Fondo sviluppo e coesione offre opportunità concrete di sviluppo locale, occupazione e aggregazione di territori”.

Finanziati 37 Comuni dell’Area Terra di Langa (2,6 milioni), 29 Comuni dell’Area Monregalese (4,1 milioni), 25 Comuni dell’Area Alta Valle Tanaro e Cebano (2,2 milioni), 23 Comuni dell’Area Terre del Monviso (2,8 milioni), 20 Comuni dell’Area Pianura cuneese (3,5 milioni), 17 Comuni dell’Area Valle Stura (2,7 milioni), 15 Comuni dell’Area Roero (2,6 milioni), 10 Comuni dell’Area Terre di Langa e Monferrato (5 milioni).