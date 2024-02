Carlevé 'd Busca: una targa ricordo per Ivano Falco, per 11 anni Micon

La targa per Ivano Falco

"A Ivano Falco per 12 anni nel gruppo delle maschere cittadine, di cui 11 come interprete di Micon – dal 2013 al 2023 – Grazie per aver regalato gioia e allegria al Carlevé ‘d Busca”.

Una targa con questa dedicata è stata consegnata a Ivano Falco dal sindaco, Marco Gallo e dal presidente Amici del Calrevé ‘d Busca, Davide Marabotto, lunedì sera 12 febbraio al Cinema Lux, alla prima della commedia in piemontese della Filodrammatica Buschese.

Presenti anche gli assessori Lucia Rosso, Ezio Donadio, Diego Bressi, Beatrice Aimar e le Maschere cittadine, Micon (Stefano Golè), ‘l Panaté (Andrea Fornero), la Bela Panatera (Roberta Marino) e Birichine e Birichin, (Chiara Vassallo, Stefania Ghio, Francesco Ghio, Paolo Gaggioli, Gabriele Bima).

Ivano Falco, che detiene anche il primato di presenze nel gruppo delle maschere, ha ringraziato l’Amministrazione, il Comitato organizzatore e tutto il “suo” gruppo di maschere per l’allegra e gratificante esperienza che, negli anni, lo ha portato a rappresentare Busca nei Carnevali della provincia Granda.

La serata è poi proseguita con le risate in piemontese della commedia portata in scena dall’esilarante duetto di Giangi e Gianni e dagli attori della compagnia teatrale “Ël Cioché”, replicata anche l’indomani sera, martedì grasso.