Attualità | 13 marzo 2026, 08:46

Cuneo si tinge di lilla per sensibilizzare sui disturbi alimentari

In vista della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla del 15 marzo, eventi, panchine simboliche, illuminazioni e iniziative in tutta la Granda per accendere l’attenzione su anoressia, bulimia e binge eating

Immagina della panchina lilla di Cuneo

Cuneo si colora di lilla, che simbolicamente vuole anticipare la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, disturbi che includono in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il “binge eating”, il disturbo da alimentazione incontrollata. 

Su molte rotatorie della città sono comparsi i noti fiocchetti in vista del 15 marzo, data scelta per celebrare la ricorrenza annualmente. "Rotonde lilla" sono state allestite anche a Borgo San Dalmazzo, Dronero, Revello per ricordare la giornata a chi transita.

Per l'occasione le città della Granda si attivano con iniziative dedicate.

Oggi, venerdì 13 marzo alle 10,30 a Saluzzo, in piazza Dante, inaugurazione della panchina lilla; alle 16, a Cuneo, in corso Dante angolo corso Nizza, animazione presso la panchina lilla: brevi letture e performance a cura dell’associazione “Fuma che nduma”.

Sempre a Cuneo, alle 20,45 presso la sala Varco, “Ritrovare la propria voce”, serata con poesia, letture, immagini, musica e canzoni.

A queste si aggiungono altre iniziativa in provincia.

“Le città lilla”: saranno illuminate di lilla la Torre civica di Cuneo, il Foro frumentario di Dronero, il Castello di Barolo, la Torre del campanile a Revello, il municipio di Bra.

“Le vetrine lilla”: i commercianti di Cuneo, Dronero e Revello allestiranno le vetrine con fiocchetti lilla.

Tutti gli eventi sono promossi col patrocinio della Città di Cuneo, dell’AslCn1 e della Confcommercio Cuneo e il sostegno dell’associazione del terzo settore “Bisalta Viva”.

Redazione

