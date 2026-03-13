Pesca sportiva, Fipsas incontra l'assessore Bongioanni: "Burocrazia e norme assurde non devono soffocare un settore vitale"

Il presidente provinciale e regionale Fipsas - Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee - Giacomo Pellegrino ha incontrato l’assessore regionale con la delega alla Pesca Paolo Bongioanni, per fare il punto sul comparto della pesca sportiva. Con il presidente Pellegrino erano presenti anche alcuni sindaci dei comuni dove questa attività è un’importante risorsa del territorio.

“Ringrazio l’assessore Bongioanni per averci accolto nel suo ufficio - dice il presidente Pellegrino -. È stato un incontro positivo, durante il quale si è anche discusso di alcune difficoltà del settore, sempre però con uno spirito costruttivo e la volontà di poter risolvere al meglio e presto le criticità. Abbiamo concordato sul fatto che quello ittico è un comparto di grande rilevanza dal punto di vista turistico ed economico. I pescatori sportivi imprimono una grande spinta all’economia e ci sono comuni che su questa risorsa contano molto per rivitalizzare il tessuto commerciale e dei servizi, soprattutto in certi periodi dell’anno. Nei corsi d’acqua, nei fiumi e nei torrenti devono esserci i pesci, in quanto la loro presenza garantisce un equilibrio ecoambientale fondamentale, inoltre sono un infallibile marcatore di buona qualità dell’acqua. Per queste ragioni è necessario impedire a burocrazia e norme assurde di soffocare un sistema così vitale ed indispensabile per l’ambiente e l’economia”.

È stato affrontato anche quello che è il nodo centrale dell’attività sportiva della pesca, ossia le immissioni di pesci. “A questo riguardo - spiega il presidente Pellegrino - c’è stato l’impegno della Regione a promuovere una richiesta a ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per ottenere una deroga transitoria, in attesa dei monitoraggi previsti nei diversi torrenti delle aree soggette a vincolo”.

L’incontro con l’assessore regionale Paolo Bongioanni è stato quindi molto positivo, improntato sul confronto e sulle strategie comuni per il futuro, attraverso confronti costruttivi e soluzioni condivise.

“Ho anche ricordato - conclude Pellegrino - che mai come in questi ultimi anni la pesca sportiva piemontese ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale, vincendo numerosi tornei, facendo così conoscere la regione piemonte e la provincia di Cuneo in tutta Italia”.