Savigliano verso la riduzione Tari del 50% per le famiglie a basso reddito

Come annunciato dal sindaco Antonello Portera nell'ultimo Consiglio comunale, si prevede di introdurre, per il solo 2026, la riduzione della Tari del 50% – a carico del Comune – per le famiglie a basso reddito.
Il bonus rifiuti introdotto dalla normativa Arera riconosce infatti uno sconto del 25% della Tari dovuta dai nuclei familiari con Isee inferiore a 9.796 euro (o 20.000 euro nel caso di famiglie con almeno 4 figli). Il bonus viene però effettivamente applicato sempre l’anno successivo.
«In questo modo la bolletta 2026 dei nuclei familiari a basso reddito verrebbe emessa senza alcuna riduzione – spiegano dal Municipio – poiché il bonus sarà riconosciuto soltanto nel 2027. Per tale motivo, si proporrà nella seduta del Consiglio comunale di aprile la previsione dell’introduzione, solo per l’anno 2026, della riduzione della Tari del 50% a carico del Comune. Per non far pesare eccessivamente sulle famiglie a basso reddito questo sfasamento temporale dell’erogazione del bonus rifiuti».
Sarà necessario presentare all’Ufficio Tributi l’istanza per vedersi riconosciuta tale riduzione del 50% della Tari 2026 entro il 30 aprile, salvo attestazioni Isee rilasciate in data successiva per intervenute variazioni.
«Si ritiene necessaria l’introduzione di questo termine – precisano dal Comune – poiché l’Ufficio è tenuto all’emissione delle bollette entro il 30 giugno, termine entro cui la normativa Arera ha previsto che debba essere riconosciuto il bonus rifiuti».