Cuneo, ubriaco dà in escandescenze e mette in pericolo alcuni automobilisti di passaggio

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale in servizio presso la sede distaccata di corso Giolitti sono intervenuti al Quadrilatero per smorzare sul nascere una situazione che poteva degenerare. Gli operatori, a fine turno, stavano apprestandosi a rientrare nella sede principale di via Roma, quando hanno sentito provenire delle urla da via Meucci. Avvicinatisi al capannello di persone che si era formato in zona, hanno notato due uomini intenti a discutere animatamente.

Uno di loro, visibilmente ubriaco e con una bottiglia di birra in mano, stava dando in escandescenze. Gli agenti sono prontamente intervenuti, ma l’uomo – rivelatosi in seguito un 28enne di origini straniere residente a Borgo San Dalmazzo -, ha rifiutato l’identificazione in malo modo e si è allontanato verso corso Giolitti.

Il giovane, nonostante gli inviti a collaborare, ha continuato a inveire contro gli uomini della Polizia Locale, e in un nuovo tentativo di allontanarsi, ha attraversato la strada in modo avventato, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli automobilisti di passaggio. A quel punto, sopraggiunti i rinforzi, gli agenti hanno bloccato l’uomo, accompagnandolo in Questura per l’identificazione. Anche una volta giunto in piazzetta Usmiani, il 28enne ha continuato a tenere un comportamento ostile, insultando ancora gli agenti presenti.

All’uomo sono stati contestati diversi i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre alle contravvenzioni per ubriachezza manifesta e violazione dell’ordinanza anti-alcol.