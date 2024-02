"Per non diventare invisibili" contro la violenza di genere, anche CISL Cuneo insieme ai Pensionati CISL si uniscono alla campagna

Un posto lasciato “vuoto” per riempire le coscienze di consapevolezza: la violenza sulle donne è un problema culturale ed una responsabilità sociale, che riguarda tutti! Inizia così su https://postoccupato.org/ il testo con il quale si descrive “Un posto occupato”, una campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne a cui tutti possono aderire.

“Quando la cronaca ci racconta una violenza di genere è già troppo tardi - spiega Alessio Ferraris, Segretario Generale Pensionati Cisl Piemonte -. Questa iniziativa vuole avere un effetto preventivo e dunque agire sulle cause culturali del fenomeno. E’ un invito alla riflessione sul tema della violenza, occasione di analisi per tutti noi e per le comunità nelle quale viviamo che vogliamo liberare da questo cancro”.

“E così lo abbiamo fatto come Cisl Cuneo – dettaglia Enrico Solavagione, Segr. Gen. Cisl Cuneo - insieme agli amici Pensionati Cisl cuneesi che già dal 2021 sono impegnati in un progetto sul tema della violenza di genere denominato “Una panchina al mese perché un giorno solo non basta”. Lo abbiamo fatto perché convinti che l’emergenza sociale determinata dalla violenza di genere ci impone di agire con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, per fare formazione culturale soprattutto sui più giovani, perché la violenza sia vissuta con sgomento e disagio e non come una consuetudine cui cercare sempre qualche giustificazione”.

Lina Simonetti (Segr. Pensionati Cisl Cuneo): “Il posto occupato richiama il tema della memoria, del ricordo da mantenere vivo. Importante non rimuovere ma custodire ed imparare per non ripetere. Mi auguro che queste sedie che metteremo in tutte le nostre sedi facciano riflettere chi le osserva: giovani, meno giovani, uomini e donne. Siamo tutti coinvolti”.

La campagna “Per non diventare invisibili” vede la Cisl Cuneo insieme ai Pensionati Cisl. Un’adesione convinta ed immediata ad una proposta che ci è arrivata dai Pensionati Cisl Piemonte. Un progetto che riguarda dunque tutte le generazioni: i lavoratori ed i pensionati. Perché la violenza, purtroppo, non ha età.

"Di comune accordo - scrive Cisl Cuneo in una nota - abbiamo così deciso di declinare questa campagna sul territorio della nostra provincia. Nell’atrio di ogni nostra sede, dunque in un luogo di forte passaggio, metteremo una sedia accompagnata alle sue spalle da una locandina che racconterà il senso di quel simbolo, di una sedia che resterà vuota e non potrà essere occupata da nessuno perché già virtualmente occupata da chi non c’è più, vittima di violenza. Ogni anima violata, ogni donna abusata, ogni vita spezzata non è mai “lontana” da noi. Prendiamo quella indignazione collettiva e trasformiamola in azione concreta: occupiamo un posto a teatro, al cinema, all’università, in un parco ed ovunque si possa. Quel posto sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì: sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce, che suggerisce a tutti di NON sottovalutare MAI i segnali della violenza e non voltarsi mai dall’altra parte!" conclude.

Il progetto sulla provincia di Cuneo vivrà su 8 inaugurazioni per ciascuna sede Cisl presente sul territorio della “Granda”. Si inizierà venerdì 8 marzo in occasione della Festa della Donna, a Cuneo, nella sede provinciale della Cisl in via Cascina Colombaro 33. A questo primo momento interverrà, tra gli altri, il segretario generale dei Pensionati Cisl Piemonte, Alessio Ferraris.

Calendario inaugurazioni:

Cuneo venerdì 08 marzo 10.30

Alba martedì 12 marzo 10.30

Bra mercoledì 13 marzo 10.30

Ceva giovedì 14 marzo 10.30

Savigliano giovedì 14 marzo 14.30

Saluzzo venerdì 15 marzo 10.30