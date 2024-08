Cordoglio a Sommariva del Bosco per la scomparsa di Ubertino Sona

Commozione a Sommariva del Bosco alla notizia della morte di Ubertino Sona, 72 anni, ex dirigente Miroglio ed ex presidente della casa di riposo del paese. Molto conosciuto e impegnato come collaboratore in numerose associazioni culturali e sportive di Sommariva, ebbe incarichi molto importanti nell’azienda per cui lavorò tanti anni ed era persona gentile e disponibile.



Il sindaco Marco Pedussia lo ricorda con affetto: “Lo conoscevo bene, era una persona straordinaria, grande tifoso della Juventus, appassionato e competente. Lo chiamavamo affettuosamente 'il Ragioniere' e sono davvero dispiaciuto per la sua prematura scomparsa. Porgo a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla moglie Franca e a tutti i familiari”.



Ubertino Sona lascia la moglie Franca, i nipoti Ilaria e Bernardino con la moglie Maha, i numerosi parenti e amici.



Un rosario di preghiera sarà recitato nella parrocchia Santi Giacomo e Filippo, oggi, venerdì 2 agosto, alle ore 20.30. Il funerale avrà luogo nella medesima parrocchia sabato 3 agosto alle ore 10, con partenza dall’abitazione di vicolo C. Balbo 16 alle ore 9.45.



La famiglia ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicino durante la malattia, il dottor Vanni, l’équipe medica di oncologia dell’ospedale di Verduno e le signore Assunta e Caterina per l’aiuto morale.