Il Teatre Coumboscuro presenta a Cuneo “Ressoun”: incontri ed attese nella drammaturgia di Beckett ed Arneodo

Il 16 febbraio 2024 il Centre Prouvençal Coumboscuro presenta in Sala San Giovanni a Cuneo, alle 21, la sua ultima produzione: uno spettacolo teatrale multimediale, di cui è stata fatta l’anticipazione con il consueto appuntamento del 6 gennaio scorso il «Journ di Réi» nella chiesa di Sancto Lucìo.

«Ressoun – echi di uomini e montagne» è una creazione multimediale dai testi di Samuel Beckett e Sergio Arneodo, con al centro l’azione teatrale affiancata da immagini ed inserti video, passaggi recitativi, musicale e reading di testi. Viene così ripreso l’evento teatrale interrotto nel 2021 causa le ristrettezze provocate dalla pandemia e nell’occasione di concludere la commemorazione del decennale della scomparsa di Sergio Arneodo.

Il sottotitolo «incontri ed attese» mette a fuoco l'idea di fondo dell’allestimento del Teatre Coumboscuro: la scrittura sempre intrisa di una cosmogonia surreale del premio Nobel Samuel Beckett si confronta con quadri essenziali della drammaturgia, saldamente ancorata ad una montagna sofferente, di Sergio Arneodo. Umanità semplici, fragili comunità e granitici ambienti montani, troveranno punto d’unione e – secondo i dettami del teatro dell’assurdo – controparte, in un luogo ideale in cui solo la parola ha senso, e solo il dialogo è fine ed inizio di un mondo in cui l’uomo è spettatore di fronte alla forza della natura, degli avvenimenti e, in Sergio Arneodo, della fede.

L'adattamento di Francesco Segreti cerca di evidenziare la visione dei due poeti in un confronto originale nell’interpretazione del Teatre Coumboscuro, senz'altro la più longeva compagnia di teatro in lingua. La regia è incentrata sulle parole, sui suoni della lingua provenzale (sia quella più letteraria, che nella variante «a nosto modo» delle valli alpine) e dell'italiano, così da rendere immediata e godibile la profondità dei testi. Da segnalare l’interpretazione, per la prima volta in assoluto, di alcuni testi di Samuel Beckett in provenzale.

Lo spettacolo è concepito come una sorta di giostra da cui di volta in volta si staccano passaggi teatrali, letture, musiche, immagini e video nella suggestiva cornice della Sala San Giovanni, grazie alla collaborazione con il Comune di Cuneo. Uno spettacolo a forte connotazione artistica, dunque, per una ripresa che tutti ci auguriamo poter essere davvero un punto di svolta di questo difficile momento storico, in questo aiutati dai pensieri profondi ed illuminanti di Beckett ed Arneodo.

A conclusione della serata, quale anteprima cuneese, verrà presentato un estratto della nuova produzione di Coumboscuro Centre Prouvençal dedicata al cantautore nizzardo Mauris, che attraverso tematiche ed immagini di lontananze ed emigrazione si affiancata in piena sintonia alle sensibilità liriche di Beckett e Arneodo. Si tratta di un repertorio di creazione contemporanea che grazie alla capace alchimia delle lingue regionali frontaliere tra Italia e Francia ha saputo trasformarsi in linguaggio di “partage” e unire la gente di Nizza alle comunità di emigranti piemontesi, che da sempre hanno trovato accoglienza nel porto dell’antica Contea. Per riprendere il titolo dello spettacolo: echi di umanità oltre le montagne.

RESSOUN – venerdì 16 febbraio alle ore 21.00 nella Sala San Giovanni, Cuneo. Entrata libera, sino ad esaurimento posti.

Info e prenotazioni • info.coumboscuro.org - 0171.98707 - 349.6774516 – info@coumboscuro.org

RESSOUN– Echi di uomini e montagne

Testi poetici e prose di Samuel Beckett e Sergio Arneodo

Adattamento e regia Francesco Segreti

Con: Laurens Garrone, Agnes Garrone, Coustan Garrone, Martina Zullo, Barbara Soldà, Paola Arneodo, Luca Armando, Francesco Segreti, Davi Arneodo, Roberto Chiriaco, Caterina Pedrazzini.