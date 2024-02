Stabilimenti ex Ilva: in Regione confronto con sindacati e Rsu su ammortizzatori sociali

"Nell’ambito del tavolo di crisi permanente dell’ex Ilva recentemente insediatosi, si è svolto oggi presso la Sala Giunta della Regione l’aggiornamento tecnico richiesto dall’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino circa la situazione dei lavoratori coinvolti in Piemonte.

Il confronto di oggi è stato utile e proficuo per raccogliere le segnalazioni e le anomalie sugli ammortizzatori sociali presentate dalle sigle sindacali e dalle Rsu. Sarà premura della Regione e di Inps, in collaborazione con il Ministero del Lavoro presente in video collegamento, avviare le opportune verifiche sulle situazioni emerse. L’obiettivo, in totale sinergia e nel rispetto delle parti e dei ruoli, è quello di telare i lavoratori legati all’ex Ilva e all’indotto in questa fase delicata di definizione del futuro degli stabilimenti, ribadendo l’importanza di accendere i riflettori sui lavoratori coinvolti in Piemonte. Le parti si riservano di aggiornarsi sugli sviluppi nel prossimo tavolo, già convocato per il 1° marzo a Novi Ligure".

Lo dichiarano in una nota congiunta l’assessore al Lavoro Elena Chiorino, il direttore regionale dell’Inps Filippo Bonanni, le sigle sindacali FIOM CGIL Piemonte, FIM CISL Alessandria-Asti, USR CISL Piemonte, le Rsu aziendali degli stabilimenti di Novi Ligure e Racconigi e gli amministratori locali coinvolti.