Lingue, tutoraggio scolastico e comunicazione: a Saluzzo nuovo servizio strutturato sulle esigenze del cliente

“Arnaudo Advice nasce dalla volontà di rendere agevole e snello l’apprendimento delle lingue straniere, più che mai utili in un mondo che vive uno scambio costante, sotto molteplici punti di vista, oltrechè dal desiderio di avvicinare i ragazzi al mondo della cultura, in un modo che sia il più lontano possibile dalla pedanteria accademica”. Commenta così Linda Arnaudo, scrittrice e giornalista saluzzese, l’inaugurazione della sua attività, uno studio all’interno del quale sarà lei stessa a occuparsi di lezioni di inglese, francese, tedesco per ragazzi, adulti e aziende. Gli studenti verranno seguiti personalmente e in modalità one to one anche nel tutoraggio relativo alla stesura di tesi e tesine, organizzazione del metodo di studio, lezioni di materie umanistiche tra cui latino, greco e storia dell’arte (Linda Arnaudo è storica dell’arte con all’attivo interventi presso prestigiosi convegni e introduzioni a cataloghi di artisti di fama, avendo collaborato anche con Lóránd Hegyi).

Alla base del suo studio c’è un metodo che si fonda su un’esperienza decennale di cui potranno avvalersi sia studenti alla ricerca di un tutoraggio a lungo termine, sia chi necessita di una full immersion in previsione di un esame. Un servizio su misura, che tiene conto delle specifiche esigenze del cliente a cui si affianca anche l’universo della comunicazione (settore in cui Linda lavora da anni) con la stesura di comunicati stampa.

Per info e appuntamenti: 342 5206170 / arnaudo.linda@gmail.com