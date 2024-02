Alba aderisce a "M’illumino di meno" spegnendo le luci delle torri cittadine

Anche Alba aderisce a M’illumino di Meno, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili celebrata ogni anno il 16 febbraio, ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar per promuovere comportamenti energetico – sostenibili ed istituita dal Parlamento con la Legge n. 34/2022.

Per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Bo con l’assessore all’Ambiente Lorenzo Barbero aderisce all’iniziativa pensata per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

A tal fine, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 di venerdì 16 febbraio saranno spente le luci delle torri di piazza Risorgimento.

"M’illumino di Meno – sottolinea l’assessore comunale all’Ambiente Lorenzo Barbero - è una giornata simbolica, ma molto importante per soffermarsi sulle problematiche ambientali e sull’urgenza individuale di fare la propria parte sul risparmio energetico e sulla tutela dell’ambiente in cui viviamo. La crisi climatica che stiamo attraversando da un po’ di anni, ci impone di dare il buon esempio partendo dalle piccole azioni quotidiane, limitando i consumi di energia in situazioni in cui l’utilizzo non è necessario".