Racconigi: partiti i lavori al bocciodromo comunale

Sono partiti in questi giorni a Racconigi i lavori di riqualificazione e ampliamento del bocciodromo comunale di via Principessa Mafalda di Savoia, che verrà intitolato al compianto Michele Tunesi, dirigente dell’azienda Profilmec che tanto si è speso a favore della città di Racconigi e in particolare del bocciodromo. L’intervento, dal costo totale di oltre 140 mila euro, è stato possibile proprio grazie a un contributo della ditta, leader italiano nella produzione di tubi in acciaio.



I lavori prevedono la creazione di una nuova sala da biliardo, la ritinteggiatura dell’intero edificio e la realizzazione di un dehors coperto integrato col fabbricato. Verranno poi ristrutturati gli attuali servizi igienici, ormai vetusti, e la scala esterna antincendio. Infine, verrà realizzato un cappotto termico sulla facciata sud dell’edificio.



“I lavori porteranno enormi benefici all’edificio e a tutti i cittadini che lo frequentano, trasformandolo in un vero e proprio punto di aggregazione per la comunità –commenta il consigliere con delega ai lavori pubblici Giuseppe Bonetto - Come Amministrazione ringraziamo la Profilmec per la grande generosità, nel ricordo di Michele Tunesi, un grande dirigente, ma soprattutto un grande uomo che ha fatto il bene della nostra città”.