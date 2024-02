Rapina in banca all'Intesa Sanpaolo di Confreria, ma è un falso allarme [VIDEO]

Ore 13.55: la strada è stata riaperta al traffico

------------------------------------------------------------------------------------------------

Strada bloccata in frazione Confreria a Cuneo, in via Valle Maira angolo via Carle, per un allarme rapina ai danni della locale filiale di Intesa Sanpaolo.

La zona è presidiata dalle forze dell'ordine, presenti in numero massiccio tra Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri.

A quanto si apprende, sarebbe scattato l'allarme, a seguito del quale dalla filiale non avrebbe risposto nessuno. Sarebbe quindi scattato il blitz delle forze dell'ordine, ma la banca è risultata chiusa e al suo interno non c'era nessuno. Si è trattato, quindi, di un falso allarme.



Il video dell'intervento delle forze dell'ordine



***

Notizia in aggiornamento