Bocconi avvelenati nei parchi di San Rocco Castagnaretta? I residenti: "Prestate la massima attenzione"

Da più giorni si moltiplicano le segnalazioni di presunti bocconi e polpette avvelenate in alcuni parchi della frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo.

Gli appelli alla prudenza e soprattutto a prestare la massima attenzione arrivano dai proprietari di cani che nei giorni scorsi hanno rinvenuto alcuni bocconi nei giardinetti al fondo di via Moiola, dove per altro sono presenti anche alcuni giochi per bambini.

Lo fanno attraverso il gruppo Facebook "San Rocco Castagnaretta-Comitato di quartiere". L'ultima segnalazione nella mattinata di oggi, domenica 18 febbraio, che segnala la presenza di materiale organico sospetto anche nel Parco della Castagna, di fronte alla caserma "Ignazio Vian".

In questo caso, non si tratterebbe di polpetta avvelenata, ma di altro materiale organico: "Si confondono con il colore delle foglie ma si vede che sono depositi di qualcosa di organico che non si sa cosa sia e che non si era mai visto. Fate attenzione., domani segnalerò agli enti forestali che oggi non sono reperibili", scrive la signora Patrizia.

In realtà durante la settimana il personale dell'Asl sarebbe già intervenuto, segnala invece la signora Simona, ma per il responso delle analisi ci vorrà qualche tempo.

Nel frattempo sono stati affissi alcuni cartelli nel parco di via Moiola. L'invito a tutti i proprietari di cani è quello di prestare la massima attenzione.