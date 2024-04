A Racconigi un corso BLSD per imparare a usare il defibrillatore semiautomatico

Nell serata di mercoledì 24 aprile si è tenuto presso la sede di Racconigi della Croce Rossa Italiana il corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) rivolto specificatamente alla popolazione e in particolare per l’uso del defibrillatore semiautomatico.

I dodici partecipanti hanno potuto apprendere le basi per affrontare le situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi nella vita quotidiana, come la sequenza di rianimazione di base nell’adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo fino ad apprendere conoscenze e abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, che sono già disponibili nelle strade e piazze di molte città.

Il direttore del corso era il volontario Luca Paruccia coadiuvato dagli altri volontari del Comitato di Racconigi: Roberto Crepaldi, Sara Giacomini, Giovanni Guerra, Paola Mariano, Valter Parola, Gianluca Racca e Giulia Viola.

I partecipanti si sono detti soddisfatti del corso e riceveranno a breve un attestato che ne comproverà la partecipazione. Da ricordare che ogni due anni occorre sostenere un corso di ripasso per mantenere le qualifiche ottenute.